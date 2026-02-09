Destapan cifra que pagará Boca Juniors por Edwuin Cetré; club colombiano entra en el negocio

El mercado de fichajes no se ha cerrado y en el fútbol argentino habría una noticia 'bomba' en los próximos días y con un colombiano como protagonista. Se trata del extremo Edwuin Cetré, quien actualmente milita en Estudiantes de la Plata, pero todo indica que se convertirá en nuevo jugador de Boca Juniors.

La prensa argentina ya dio por sentada la transferencia y en las últimas horas reveló detalles muy puntuales del negocio que tiene a un club colombiano de por medio. "En La Ribera no solo negociaron por la mitad de la ficha que le corresponde al Pincha, situación que está definida, sino que además entablaron diálogo con Independiente de Medellín (posee el 50% restante) para quedarse con 100% del extremo de 28 años", contó el portal 'TyC Sports'.

Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, en un partido de la Liga de Argentina Getty Images

De esta manera quieren asegurar al colombiano en lo que sería una compra definitiva que en un futuro puede rendir frutos en caso de que lo traspasen a otro club. El habilidoso jugador estuvo a punto de jugar en Brasil y la propuesta del 'azul y oro' fue prácticamente la misma. "La propuesta del Xeneize por la totalidad del pase de Cetré ronda los seis millones de dólares brutos, es decir, una cifra similar a la que se había acordado con Athletico Paranaense antes de que se cayera la transferencia. Esa negociación tripartita está encaminada y ahora solo resta que lo apalabrado se traslade a la formalidad de los documentos. Si eso ocurre, será refuerzo de Boca, donde lo esperan el martes para que se someta a la revisión médica", agregó el medio sobre las cifras concretas.



Por último, el portal dejó en claro que ambos clubes tienen una gran relación en el último tiempo y por ende hay buan onda de parte y parte. Además, se trata de una solicitud en concreto de la dirección deportiva y staff técnico del 'xeneize'. "Boca necesita con urgencia un extremo. La seguidilla de lesiones en ataque y la salida a préstamo de Brian Aguirre dejaron a Claudio Úbeda con pocas variantes por afuera, y el cuerpo técnico considera a Cetré una opción ideal por características, presente y edad. Además, su frustrada transferencia a Athletico Paranaense lo volvió a poner en el radar local", concluyó.