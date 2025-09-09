Exjugador de Atlético Nacional fue confirmado como entrenador de un club en Centroamérica

El entrenador colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán volverá a dirigir al Árabe Unido de Colón en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la destitución esta semana del técnico argentino Javier Ainstein, anunció este martes el club panameño.

"El Club Deportivo Árabe Unido de Colón anuncia de manera oficial al profesor Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán como nuestro nuevo director técnico", informó la institución en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un entusiasta "¡Back to DAU, Jeri! ¡A escribir nuevas páginas gloriosas se ha dicho!".

Guzmán regresa al banquillo colonense, tras su último paso en 2019-2020, con la misión de rescatar al equipo del difícil momento que atraviesa, luego de la destitución, el lunes pasado, del argentino Javier Ainstein.

El Árabe Unido ocupa actualmente el último lugar de la Conferencia Este, con apenas seis puntos tras siete jornadas, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas bajo la dirección de Ainstein.

Pese a la crisis, el club colonense es uno de los más laureados del fútbol panameño, con 15 títulos de liga en su palmarés, aunque hoy forma parte del grupo de tres equipos que luchan por evitar el descenso.

La directiva resaltó la huella que dejó Guzmán en su primera etapa al frente del equipo (2015-2017), cuando conquistó tres campeonatos (Clausura 2015, Apertura 2015 y Apertura 2016), disputó cinco finales y alcanzó siete semifinales.

Además, lideró gestas históricas como la primera victoria oficial de un club panameño en México -ante Monterrey- y la clasificación a los cuartos de final tanto de la Liga de Campeones de la Concacaf como de la Liga Concacaf.



¿En qué equipos jugó 'Jeringa' Guzmán?

Sergio Guzmán, entrenador colombiano que dirige en Panamá Colprensa

Sergio ‘Jeringa’ Guzmán comenzó su carrera en Envigado en 1991, donde permaneció hasta 1996. Posteriormente, pasó por Independiente Medellín, Santa Fe, Sporting Cristal (Perú), Atlético Nacional, Deportes Quindío, Once Caldas, Itagüí y Árabe Unido de Panamá. Como asistente técnico estuvo en Itagüí, Águilas Doradas, Deportivo Cali y Jaguares de Córdoba.