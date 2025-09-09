Publicidad

Gol y nuevo récord de Cristiano Ronaldo con Portugal; vea la anotación frente a Hungría

Gol y nuevo récord de Cristiano Ronaldo con Portugal; vea la anotación frente a Hungría

El astro portugués, de 40 años, volvió a reportarse en la red contraria con su selección, que avanza con paso firme en busca de un cupo a la Copa del Mundo de 2026.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 09, 2025 03:43 p. m.
Cristiano Ronaldo campeón de la Nations League con Portugal
AFP