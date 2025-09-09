Gol y nuevo récord de Cristiano Ronaldo con Portugal; vea la anotación frente a Hungría

Por la segunda fecha del grupo F de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026, Portugal visitó a Hungría en el Puskás Aréna, donde Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador.

Los locales se adelantaron con un gol de Barnabás Varga a los 21 minutos, pero Bernardo Silva empató a los 26. Posteriormente, Cristiano Ronaldo marcó desde el punto penal para darle la ventaja 2-1 parcial a su selección e igualar el registro histórico de Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz, quien ostentaba el récord como máximo goleador de las Eliminatorias con Guatemala con 39 tantos.

Al final el encuentro culminó 3-2 para los dirigidos por Roberto Martínez que suman seis puntos de seis posibles.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal

¡CR7 IGUALÓ A PESCADITO! Con este gol ante Hungría, Cristiano Ronaldo igualó al guatemalteco Carlos Ruiz como el futbolista con más goles en #Eliminatorias. ¡Ambos con 39!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025