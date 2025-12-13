José Enamorado celebró 'golpe' de Junior, pero no se confía; "En Ibagué no será fácil"

Junior de Barranquilla dio un paso clave hacia el título de la Liga BetPlay 2025-II tras imponerse con autoridad por 3-0 al Deportes Tolima en el partido de ida de la final, disputado en un estadio Metropolitano colmado. La figura de la noche fue José Enamorado, autor de dos goles, quien luego del compromiso atendió a los medios en la zona mixta y destacó el proceso colectivo que ha sostenido el equipo a lo largo del semestre.

Visiblemente satisfecho por lo realizado, el extremo resaltó el trabajo silencioso que ha respaldado el rendimiento del Junior en esta instancia decisiva. “Muy contento con el esfuerzo que el equipo viene haciendo todo el semestre, eso se ha notado dentro del terreno de juego, el respaldo que cada uno hemos tenido. Con mucha humildad y trabajo hemos venido haciendo las cosas bien. Se nos dio una linda oportunidad y podemos irnos contentos por lo mostrado y el resultado”, afirmó Enamorado, valorando tanto la actuación como la ventaja obtenida en la ida.

En lo personal, el atacante reconoció que el partido fue especial por tratarse de su primera final, aunque insistió en que el protagonismo debe centrarse en el grupo. “Se me pudieron dar las cosas en esta primer final. Destacar el trabajo colectivo, eso se ha visto en la cancha”, expresó, subrayando la cohesión del equipo que dirige Alfredo Arias.

Pese a la amplia diferencia en el marcador, Enamorado fue cauto al proyectar el duelo de vuelta en Ibagué. El jugador advirtió que nada está definido y que el reto será mantener la concentración. “Sabemos que dimos un gran paso, era importante irnos ganando para terminar allá de buena manera. Estamos enfocados, sabemos que allá será un partido fuerte con su gente, con un partido de ida y vuelta. Vamos a descansar y recuperarnos de la mejor manera porque no será fácil”, señaló.



El extremo también tuvo palabras de reconocimiento para la hinchada, que acompañó masivamente al equipo en Barranquilla y empujó desde las tribunas. “Una locura, se vio cómo la gente nos apoyó y fue fundamental en el resultado”, comentó sobre el ambiente vivido en el Metropolitano.

Publicidad

Finalmente, Enamorado dejó claro que la mentalidad del Junior ha sido constante durante todo el campeonato. “A lo largo de todo el semestre nunca nos hemos confiado, jugamos hasta el final y hemos venido de menos a más”, concluyó, reafirmando la postura de un equipo que, pese a la ventaja, mantiene los pies en la tierra de cara a la definición del título.