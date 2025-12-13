Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / José Enamorado celebró 'golpe' de Junior, pero no se confía; "En Ibagué no será fácil"

José Enamorado celebró 'golpe' de Junior, pero no se confía; "En Ibagué no será fácil"

Figura en la ida de la final de Liga BetPlay II-2025, José Enamorado valoró el trabajo colectivo del Junior y advirtió que la serie aún no está cerrada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
José Enamorado y la celebración de su gol contra Tolima.
José Enamorado y la celebración de su gol contra Tolima.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad