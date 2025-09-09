Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán tiene nuevo entrenador en Fenerbahçe; con amplia experiencia en selección

Jhon Durán tiene nuevo entrenador en Fenerbahçe; con amplia experiencia en selección

A través de un comunicado, Fenerbahçe le dio la bienvenida a su nuevo entrenador y que llega en reemplazo de José Mourinho. Conozca el DT que dirigirá a Jhon Durán.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:46 a. m.
Jhon Durán con el Fenerbahçe.
Jhon Durán con el Fenerbahçe.
@Fenerbahce