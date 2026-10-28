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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Exjugador de Nacional, enviado a entrenar con la Sub-21 de su equipo en México; hay más colombianos

Exjugador de Nacional, enviado a entrenar con la Sub-21 de su equipo en México; hay más colombianos

El joven futbolista, que salió de Atlético Nacional y brilló en el Deportes Tolima, es uno de los afectados por las decisiones de su entrenador, que relegó a dos colombianos más de la plantilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Tatay Torres Necaxa
'Tatay' Torres, colombiano en el Necaxa
AFP

Tres colombianos, los grandes afectados al ser los primeros cambios en Necaxa bajo la dirección técnica de Juan Reynoso en la conformación de la plantilla. del equipo mexicano, ya que fueron enviados al equipo Sub-21, una decisión que modifica su panorama deportivo de cara al cierre del torneo y reduce sus posibilidades de participación con el primer equipo de los Rayos: se trata de Kevin Rosero, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Juan Valencia.

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Lo cierto es que los jugadores de nuestro país dejaron de estar entre las alternativas habituales del conjunto 'manito' tras los ajustes implementados por el entrenador peruano desde su llegada.

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Uno de los casos más sonados es el del ex Nacional y Deportes Tolima, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, quien según 'El Sol del Centro' "perdió protagonismo en el equipo. Durante el proceso anterior, el mediocampista había acumulado 380 minutos de participación, mientras que con el actual entrenador apenas registra 30 minutos. Su situación contractual con la institución mexicana se extiende hasta junio de 2029".

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Otro de los futbolistas afectados por esta decisión del timonel peruano es Kevin Rosero de quien "sobresale por la reducción de minutos desde la llegada del nuevo cuerpo técnico. El colombiano había disputado 184 minutos en cinco partidos con el primer equipo, pero bajo las órdenes de Reynoso solamente sumó 50 minutos. Esta situación terminó por llevarlo a la categoría Sub-21. El atacante tiene contrato vigente con Necaxa hasta junio de 2027".

Y por último está uno que venía ganándose un lugar, con goles y algunas titulares. Es Juan Valencia, delantero que pasó al equipo Sub-21 después del compromiso frente a Juárez. "Su caso se suma a las decisiones que Reynoso ha comenzado a tomar mientras analiza las alternativas disponibles para afrontar los partidos restantes de la temporada", agregaron en el citado medio mexicano.

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La actualidad del Necaxa no es la mejor en la Liga MX, estando en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, casilla 17, con apenas diez puntos, luego de 14 fechas disputadas en el campeonato de ese país. Apenas dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

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