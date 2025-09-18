Falcao García y la vez que estuvo cerca de llegar al Real Madrid; "a mí me llamaron"

Ya en el ocaso de su carrera como futbolista profesional, Radamel Falcao García ha decidido hablar como nunca lo ha hecho, revelando destacables detalles de lo que fueron varias de sus etapas en el fútbol europeo.

Una de ellas, cuando vistiendo los colores del Atlético de Madrid, era sondeado por el Real Madrid, que buscaba sellarlo en su intención de ir en busca de la tan anhelada Champions League para ese momento; mucho antes de la obtenida en 2014.

Y justamente, refiriéndose a los rumores, sobre si eran o no ciertos, Radamel Falcao García se refirió al tema, dejando en claro que nunca tuvo algo claro, pero que, por cómo se iban dando las cosas, sí que hubo acercamientos y mucho morbo respecto al tema.

Falcao García en Atlético de Madrid AFP

“Me ponen la servilleta; tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta.Fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta”, indicó de entrada el ‘Tigre’, en entrevista para ‘el camino de Mario’.

Sumado a eso, el atacante samario confirmó que hubo acercamientos muy cercanos por parte del entorno ‘merengue’. Sin embargo, nunca logró determinar si realmente hubo conversaciones para finiquitar su traspaso a los blancos.

“No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que sí hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, agregó Falcao García, explicando las razones que también terminaron influyendo en la operación.

Y es que, para aquel entonces, el ‘Tigre’ era considerado como el mejor 9 del fútbol mundial, estando al mismo nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Falcao García en Atlético de Madrid Getty

Sin embargo, la salida del cuadro ‘colchonero’, sumada la lesión de ligamentos cruzados, terminaron sentenciando el inicio del fin para el ‘prime’ de Radamel Falcao García.

