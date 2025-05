“Falcao me escribió y me tembló todo; dejé todo tirado y me fui a ver al ídolo de infancia”

En España hay un futbolista colombiano que viene haciendo ruido a punta de goles, llevando 27 anotaciones en la temporada con el Almería , en la Segunda División de dicho país, algo que lo ha llevado a acaparar las miradas del balompié europeo. Se trata de Luis Javier Suárez , con paso en Selección Colombia y otros clubes como Granada, Real Zaragoza, Olympique Marsella, entre otros.

Por eso, en charla con Gol Caracol, el delantero nacido en Santa Marta no solo habló de su presente en el Viejo Continente, sino también recordó lo que vivió hace algunos años en la ‘tricolor’, el anhelo de volver y sobre todo de volver a compartir con referentes de nuestro país.

Sumado a eso, Luis Javier Suárez en la entrevista con este portal, contó una divertida y emocionante anécdota que tiene con nada más y nada menos que el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, Falcao García, a quien considera como su ídolo.

¿Qué recuerda de su paso por la Selección Colombia?

"Bueno, yo creo que va en la misma línea de lo que te dije de Marsella. Cuando me llegó la opción de debutar con la Selección Colombia, estaba súper contento, emocionado. Estar con tus ídolos, con las personas con las que tú has crecido viéndolas, emocionándote por llevar a un país entero a un Mundial… David Ospina, Falcao, James… compartir con ellos, la verdad que son experiencias que te quedan marcadas para siempre. Pero, a nivel individual, no estaba. No aproveché esa oportunidad. Seamos sinceros: no aproveché la oportunidad. Creo que no estaba preparado mentalmente para asumir la responsabilidad que representa llevar la camiseta de tu país. Uno siempre intenta hacerlo de la mejor manera, obviamente, pero siendo realista y franco, no estaba listo".

¿Ve pronto volver a tener la oportunidad y esta vez demostrar lo que hace en España?

"Sí, yo tenía ganas de comerme el mundo, como siempre, eso nunca se pierde. Pero no estaba listo. Ahora soy un jugador mucho más maduro, mi cabeza está muy bien amoblada, y creo que se trabaja, obviamente, para tener una nueva oportunidad. Ya sea más pronto que tarde, esperemos volver y cumplir ese sueño de no solo jugar, sino marcar goles con la Selección Colombia".

Luis Javier Suárez es el goleador de la segunda división de España. Foto: Getty

¿Tiene alguna anécdota en su paso por la Selección Colombia o con alguno de los referentes?

"Bueno, yo voy a contar una que no es precisamente estando en la Selección, pero sí con Falcao. Si lo escucha, espero que me disculpe por contarla (risas). Estaba yo en pretemporada con el Marsella en las instalaciones de la selección Inglaterra, y me llega un mensaje. Decía: “Hola Luis, soy Falcao. Creo que estamos en el mismo hotel. Baja y nos saludamos.” ¡Y es como… el Tigre! Te tiembla todo. Además, yo me estaba haciendo un masaje y dejé tirado hasta al fisioterapeuta. Dije: “¡No! Voy con el ídolo de la infancia.” Y ver la sencillez, el tipo de persona que es Falcao… te marca para siempre porque, como te digo, son ídolos desde niño. Lo veías triunfar en Europa y que te llame para saludarte como amigo, como persona, como compatriota en el exterior, eso dice mucho de él".

¿Recientemente ha tenido contacto con Néstor Lorenzo o su cuerpo técnico?

"No, la verdad no. En este nuevo ciclo con el profe Néstor, en ningún momento he tenido ningún acercamiento. Yo sigo trabajando, humildemente, haciendo goles, haciendo ruido a ver si sigo tocando ahí la puerta y me vuelven a dar la oportunidad. La verdad es que la anhelo. Y la seguimos 'camellando' para eso. Las ganas de meter gol, las tenemos ahí guardadas, esperando volver a la Selección".