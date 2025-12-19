Primeras palabras de Pedro Gallese, nuevo arquero de Cali; "el proyecto me pareció muy interesante"

Deportivo Cali sorprendió a todos con la confirmación del fichaje de Pedro Gallese. El portero, mundialista con la Selección de Perú en Rusia 2018, fue aunciado como nuevo jugador 'azucarero' tras su salida de Orlando City de la MLS.

El experimentado arquero, en conversación con el medio 'Area Sports Net', habló de su llegada al fútbol colombiano. "Es un club que tiene mucha historia en Colombia, con nuevos proyectos, con ganas de levantarse y dar el golpe ahí en la liga, y yo voy con las mejores ganas, como siempre, soy muy competitivo, voy a ir a dejar todo de mí", afirmó en primera medida. A lo que le agregó: "El proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Desde un momento que termino el contrato con Orlando, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Yo vi las ganas de ellos que uno esté ahí, y eso también fue importante", contó sobre su llegada al 'verdiblanco'.

Por otro lado, el máximo representante del grupo inversor que adquirió al equipo caleño, Richard Lee, se refirió a la decisión de traer a Gallese a Palmaseca. "Con una gran ilusión y muy emocionados de tener ese tipo de talento, bagaje, experiencia. Va a venir a transformar el club. Nosotros llevamos menos de un mes de haber transformado el Deportivo Cali a sociedad anónima, somos un grupo de inversión que lo que llega es a transformar en lo deportivo, social, infraestructura".



"Al final del día el concepto es que eres un equipo de fútbol, entonces teníamos que llegarlo a transformar desde lo técnico y táctico, pero también desde el liderazgo comprobado y eso es algo que nos llega a sumar muchísimo por la experiencia, edad, y complementado con chicos colombianos más jóvenes se va a armar un buen equipo", dijo sobre lo que puede aportar el 'inca'.

Para terminar, Lee comentó sobre lo inesperada que resultó la noticia de la contratación del exOrlando City. "Somos prudentes y no andamos ni subiendo las expectativas ni hablando falso. Somos muy de trabajar y hablar las cosas claras y con transparencia. En el momento que se pueden anunciar, se anuncian, cosa que el fútbol no está muy acostumbrado a eso y menos aquí en Colombia, entonces agarró por sorpresa a mucha gente. Si uno lo habla antes de tiempo, uno lo puede perjudicar al jugador o al club o a ambos porque se pueden caer algunas negociaciones, entonces está en el mejor interés de todos hacerlo así".