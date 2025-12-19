Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Terence Crawford se retira con todos los títulos que le ganó al ‘Canelo’; lo dejó sin revancha

Terence Crawford se retira con todos los títulos que le ganó al ‘Canelo’; lo dejó sin revancha

El boxeador estadounidense anunció a los 38 años el fin de su carrera profesional con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en 3 categorías distintas.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Terence Crawford, boxeador que se retira con todos los título que le ganó al 'Canelo' Àlvarez.jpg
Terence Crawford se va con todos los título que le ganó al 'Canelo'.
Foto: @tbudcrawford.

Publicidad

Publicidad

Publicidad