Terence Crawford se retira con todos los títulos que le ganó al ‘Canelo’; lo dejó sin revancha

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", anunció Terence Crawofrd en un vídeo de redes sociales que tituló: "Alejarse como un grande, sin nada màs que probar".

Su último pleito, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de 2025 frente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en el peso supermedio.

"Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", añadió.

Crawford, que cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en 5 divisiones y 31 victorias por 'nocaut', fue campeón indiscutido superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter, así como más de 100 millones de dólares sobre el ring, según reveló la revista Forbes.



Además, su combate contra Álvarez se consideró una gesta, ya que Crawford subió 2 divisiones para enfrentarlo.



Terence Crawford se retira con todos los títulos que le quitó al ‘Canelo’

El pegador norteamericano cuelga los guantes como campeón vigente del peso supermedio, en el que le arrebató a Saúl Álvarez las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y con el cinturón de The Ring. Es decir, el púgil ‘tapatío’ se quedó con las ganas de revancha para recuperar sus galardones.

"Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo", afirmó en el vídeo de despedida.

"He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo", explicó.

Y cerró: "Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera".

