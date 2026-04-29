Jhon Arias celebró en empate 1-1 del Palmeiras en su visita a Cerro Porteño; se movió el grupo

Cerro Porteño arrancó este miércoles en Asunción un empate 1-1 al Palmeiras, que ha facilitado el avance como líder de Sporting Cristal del Grupo F de la Copa Libertadores. Jhon Arias marcó el gol del 'verdao'.

La victoria por 2-0 en Lima elevó el martes al equipo peruano a los 6 y hundió al Junior con uno. Palmeiras ocupa ahora el segundo puesto con 5 y Cerro Porteño ocupa el tercer con 4.

El extremo colombiano Jhon Arias puso en ventaja a Palmeiras en el minuto 33, pero el conjunto 'azulgrana' rescató un punto con el autogol que se hizo en el minuto 72 el arquero brasileño Carlos Miguel tras un remate de Juan Manuel Iturbe.

Jhon Arias y un festejo de gol con Palmeiras vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores. AFP

El equipo del argentino Ariel Holan comenzó el encuentro con actitud defensiva, mientras Palmeiras impuso condiciones a través de su variedad de recursos ofensivos.



A los 27 minutos, José Manuel López ensayó un potente zurdazo desde fuera del área que exigió los reflejos del arquero Alexis Martín. Un minuto después, tras un córner, Allan Andrade estuvo cerca de abrir la cuenta al estrellar el balón en el travesaño.

Publicidad

La insistencia del 'verdao' dio resultado cuando Andrade superó a gran velocidad la defensa del equipo azulgrana para ceder un centro a Arias, quien empujó la pelota al fondo de la red.

El 'Ciclón de Barrio Obrero' sacó a relucir su faceta ofensiva en el arranque del segundo tiempo.

Publicidad

Cuando parecía que Cerro Porteño cedía el control al equipo paulista, ingresó al campo Juan Manuel Iturbe a cambiar el rumbo con un disparo desde fuera del área que se estrelló en el segundo palo y, tras rebotar en la espalda del arquero Carlos Miguel, terminó en el fondo de la red.

El héroe del equipo paraguayo terminó siendo Martín que en el último minuto evitó la victoria de Palmeiras al desviar un cabezazo de Murilo.

En la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, Sporting Cristal recibirá en Lima a Palmeiras el 5 de mayo, y dos días después Cerro Porteño visitará a Junior en la ciudad de Cartagena de Indias.



- Ficha técnica:

1. Cerro Porteño: Alexis Martín; Fabricio Domínguez (César Bobadilla, m.92), Jorge Morel, Lucas Quintana (Rodrigo Melgarejo, 92), Pablo Vegetti; Wilder Viera (Mateo Klimowicz, m.45), Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Jonatan Torres (Fabrizio Peralta, m.76); Rodrigo Gómez (Juan Manuel Iturbe, m.68) y Marcelo Chaparro.

Entrenador: Ariel Holan.

1. Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven, m.84), Hugo Hoelgebaum, Jhon Arias (Lucas Evangelista, m.84), Gustavo Gómez; Marlon, Ramón Sosa (Mauricio Magalhães, m.78), Murilo, Allan (Anderson Pereira, m.88); José Manuel López y Arthur (Jefté, m.88).

Entrenador: Abel Moreira

Publicidad

Goles: 0-1, m.33: Jhon Arias. 1-1, m.72: Carlos Miguel en propia puerta.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Allan Andrade y Juan Manuel Iturbe.

Publicidad

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores jugado en el estadio asunceno General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla'.