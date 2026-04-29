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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias celebró en empate 1-1 del Palmeiras en su visita a Cerro Porteño; se movió el grupo

Jhon Arias celebró en empate 1-1 del Palmeiras en su visita a Cerro Porteño; se movió el grupo

El extremo colombiano anotó con el 'verdao' este miércoles en compromiso del Grupo F de la Copa Libertadores, mismo del que hace parte el Junior de Barranquilla.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Foto: X de @Palmeiras

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