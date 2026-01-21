Figura brasileña que jugó con Marino Hinestroza aprobó fichaje a Vasco; "Es top, muy buen jugador"

La noticia reciente más importante del mercado de fichajes tiene que ver con Marino Hinestroza, quien al parecer ya no empacará maletas para viajar a Argentina si no hacia Brasil luego de que se filtrara que Vasco da Gama puso más dinero que Boca Juniors. La diferencia de un millón de dólares y los porcentajes de su ficha marcaron la diferencia a favor del conjunto de Rio de Janeiro que pocos tenía en el rada, pero que terminó convenciendo a Atlético Nacional. En medio de las expectativas por su fichaje, una figura brasileña que jugó con él, lo elogió y aprobó su llegada.

Se trata de Felipe Melo, exjugador de 42 años que jugó en Palmeiras del 2017 al 2021, etapa en la que compartió con Hinestroza Angulo, quien estuvo a préstamo en el 2020 desde el América de Cali.

Melo se reportó en redes sociales con un video mientras almorzaba y de entrada se refirió al lío que se armó porque todo apuntaba a que Marino sería anunciado en el 'xeneize', pero el rumbo cambio hacia el 'Gigante de la Colina'. "Vamos a hablar un poco con ustedes sobre Hinestroza, 'El Marino', en el Vasco. Ya tenía esa información desde hace unos días. Y... ¿El sombrero del Vasco en el Boca? Creo que ya estaba cerrado con el Boca, no pagaron, algo así. Y el Vasco lo consiguió. Todavía no es oficial, pero parece que está muy cerca", fue su introducción.

Acto seguido, el exvolante con pasado en la Selección de Brasil, se regó en elogios sobre el futbolista de 23 años. "Un fichaje espectacular para el Vasco. Jugué con él cuando estaba en el Palmeiras, ascendió. Y entrenó varias veces con nosotros en el Palmeiras. Ya demostraba ser un jugador muy bueno. Sobre todo en el contraataque, rápido y fuerte. Es un fichaje a nivel de competiciones como la Libertadores. Realmente es top. Los equipos se están moviendo y sin duda es un fichaje que eleva el nivel del Vasco. Ahora, es una realidad, no es una apuesta. Si juega como se espera, eleva el nivel del Vasco de una manera increíble. Muy buen jugador", reseñó.



Felipe Melo falando sobre o Hinestroza no Vasco: pic.twitter.com/xcy11Mtx2d — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) January 20, 2026

Publicidad

De esta manera, Melo dejó en claro que ve con buenos ojos la inminente transferencia de Marino, quien se convertiría en el cuarto colombiano de Vasco que ya cuenta con Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas.