Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Figura brasileña que jugó con Marino Hinestroza aprobó fichaje a Vasco; "Es top, muy buen jugador"

Figura brasileña que jugó con Marino Hinestroza aprobó fichaje a Vasco; "Es top, muy buen jugador"

El extremo colombiano Marino Hinestroza sería anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Vasco da Gama y un exfutbolista que lo conoce muy bien lo elogió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, quien no fue convocado para el partido contra Unión Magdalena
Marino Hinestroza, quien no fue convocado para el partido contra Unión Magdalena
X @nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad