Barcelona trabajó en San Mamés contra Athletic Bilbao, pero le ganó 0-1 por Liga de España

Un gol de Lamine Yamal le permitió al Barcelona quedarse con los tres puntos en el césped de juego del San Mamés, este sábado, y afianzarse en la cima de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Barcelona derrotó al Athletic Bilbao en San Mamés con un gol de Lamine Yamal.
AFP

