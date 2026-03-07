Colombia terminó su participación en la SheBelieves Cup con derrota; Estados Unidos le ganó 1-0

La Selección Colombia femenina volvió a verse 'cara a cara' con Estados Unidos, este vez en el marco de la última jornada de la SheBelieves Cup 2026. Bajo un buen ambiente en el Sports Illustrated Stadium Harrison, en New Jersey, 'cafeteras' y norteamericanas midieron fuerzas por décimo quinta vez, dejando como saldo un 1-0 para las locales como un golazo de Thompson, al minuto 82.

De paso, el 'combinado de las barras y las estrellas' se quedó con un nuevo título en dicho campeonato, que cada año toma más revuelo y estatus en el fútbol femenino.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia mostraron su mejor versión en el certamen internacional, con un fútbol muy aplicado entre líneas. La zona defensiva de las colombianas se vio sólida, controlando las intenciones de Yohanner, Rodman y Lavelle, sobre todo en los primeros 45 minutos. Y en ataque, Linda Caicedo y Leicy Santos trataron de darle su dinámica para complicar a las zagueras de las cuatro veces campeonas del mundo.

Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos en la SheBelieves Cup 2026. AFP

Precisamente, la artillera del Real Madrid femenino sufrió la 'pierna fuerte' de las norteamericanas, ya que con su velocidad por la banda inquietó constantemente.

La media distancia con Ana María Guzmán fue otra de las cartas de la 'tricolor' en el campo de juego; las 'cafeteras' jugaron con mucha personalidad. Maithe López también intentó complicar a las estadounidenses, pero a la hora de definir las jugadas, no estuvo con 'finura'. El telón de la primera parte acabó con un marcador 0-0.

Para la etapa complementaria, Estados Unidos movió su banco y las alternativas le dieron un fútbol fresco y versátil, dinámico, con toques rápidos y profundos. Heaps y Shaw fueron las encargadas de ese trabajo y pusieron en 'aprietos' a las colombianas, que con el paso del reloj, empezaron a mostrar resistencia.

Colombia también ejecutó los cambios, pero la forma de juego de las locales opacó los intentos de la 'tricolor'. Los minutos corrieron y Estados Unidos se hizo con el manejo del balón, controló el ritmo, y luego de varias aproximaciones, pudo 'romper el cerrojo' con un golazo; la autora fue Thompson. El balón infló la red para la euforia de los hinchas locales presentes en la Sports Illustrated Stadium.

El marcador continúo así hasta el final, y la 'amarilla' femenina volvió a sumar una nueva derrota contra las norteamericanas, que en el historial han superado en trece ocasiones a las 'cafeteras' y en otras dos restantes han igualado.

Ahora, la Selección Colombia deberá enfocarse en los siguientes retos de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, pensando en la clasificación a la Copa del Mundo en Brasil del año entrante.

Linda Caicedo en Colombia vs Estados Unidos en la She Believes Cup - Foto: Getty Images