Colombia terminó su participación en la SheBelieves Cup con derrota; Estados Unidos le ganó 1-0

La 'tricolor' ejecutó una buena primera parte contra las cuatro veces campeonas del mundo, pero en la segunda etapa las locales sacaron su 'casta' para quedarse con la victoria en la SheBelieves Cup.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de mar, 2026
Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos en la SheBelieves Cup 2026.
