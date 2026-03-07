Así quedó la tabla de posiciones de She Believes Cup, tras Estados Unidos 1-0 Colombia

Se terminó la She Believes Cup 2026 y con eso un nuevo título para Estados Unidos, siendo la octava vez que la consiguen las norteamericanas. Por su parte, nuestra Selección Colombia perdió 1-0 frente al combinado de las 'rayas y las estrellas'.

A pesar de aguantar y dejar buenas sensaciones, un golazo al minuto 80 de Alyssa Thompson acabó con las ilusiones de la 'tricolor' en este duro compromiso disputado en Nueva Jersey.

Con eso, la Selección Colombia femenina cerró su participación en la She Believes Cup 2026 con una victoria 1-0 sobre Argentina, y las derrotas 4-1 con Canadá y 1-0 con Estados Unidos. Las dirigidas por el DT Ángelo Marsiglia finalizaron terceras en la tabla de posiciones, y a pesar de un mal comienzo, dejaron mejores sensaciones en las dos últimas jornadas, más allá de la caída frente a las anfitrionas.

Las norteamericanas quedaron campeonas del torneo internacional con puntaje perfecto, luego del 2-0 sobre la albiceleste, 1-0 contra las 'rojas' y la victoria también por la mínima frente a nuestro elenco colombiano.



Tabla de posiciones She Believes Cup 2026, tras Estados Unidos 1-0 Colombia:

1. Estados Unidos - 9 puntos - 3 partidos jugados

2. Canadá - 5 puntos - 3 partidos jugados

3. Colombia - 3 puntos - 3 partidos jugados

4. Argentina - 1 punto - 3 partidos jugados



Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos en la SheBelieves Cup 2026. AFP

Publicidad

Ahora, la Selección Colombia se enfocará en los partidos de la Liga de Naciones femenina de Conmebol, enfrentando a Venezuela (10 de abril – 8:00 p.m.) y Chile (14 de abril – 8:00 p.m.), ambos encuentros en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, por las fechas 5 y 6 del torneo. Luego, en la jornada 7 visitará a Argentina el 18 de abril, a las 6:00 p.m., en Lanús.

Actualmente, tras tres encuentros disputados por la 'tricolor' en la Liga de Naciones femenina, están en el cuarto puesto, con 7 puntos, los mismos que Argentina y Chile, y a una sola unidad de Venezuela, que es el lider.