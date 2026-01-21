A qué hora juega HOY Santa Fe vs. Junior por la final de vuelta de la Superliga y dónde verlo por TV

Este miércoles 21 de enero se define al primer campeón del 2026. El título de la Superliga está en juego y son Santa Fe y Junior de Barranquilla los equipos que lucharán por ese objetivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La sería está igualada 1-1.

No será un partido fácil para uno ni para el otro. Ambos clubes han tenido pocos entrenamientos, y eso se vio reflejado en lo que fue la final de ida en el Metropolitano. Aunque se espera que en la vuelta de este miércoles los equipos se muestren un poco más compactos en sus líneas, esto luego de haber tenido actividad en la Liga BetPlay I-2026. El 'león' empató como local a un gol contra Águilas Doradas, mientras que el 'tiburón' perdió como local 0-2 ante el Tolima.

Junior vs Santa Fe en Barranquilla - Foto: Colprensa

Santa Fe busca celebrar con su afición

El cuadro rojo bogotano sabe que el Junior es un gran equipo, pero el objetivo es claro para los dirigidos por Pablo Repetto: quedarse con el título de la Superliga en casa.



"Nosotros respetamos mucho al rival. Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores y con ese respeto vamos a afrontar el partido, pero confiando en nuestras fuerzas, nuestro parte, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”, expresó Repetto en rueda de prensa en la previa del partido.

Junior tendrá varias bajas

Por el lado del elenco 'currambero', Alfredo Arias no podrá contar con algunos jugadores: Teófilo Gutiérrez por expulsión, Lucas Monzón, presenta una luxación hombro izquierdo), Jean Pestaña, quien fue intervenido por una lesión con herida en el pómulo derecho, Jesús Rivas por una molestia en uno de sus a aductores, y Kevin Pérez por sobrecarga muscular.

“Tenemos una muy buena nómina, con jugadores de mucha trayectoria. Es normal que al inicio cueste porque hay pocos entrenamientos, pero como compañeros tratamos de que esa adaptación sea lo más rápida posible. Sabíamos que iba a ser un inicio complicado, con pocas sesiones de entrenamiento, pero tenemos la posibilidad de volver a intentarlo y de mostrar el fútbol que se venía mostrando. Y qué mejor que hacerlo en una final", dijo Yimmi Chará.

Y agregó: "Uno de los mensajes que siempre comparto es que la actitud no se puede negociar. El equipo la ha hecho parte de su identidad y nos ha dado resultados, incluso en partidos donde el marcador no estaba a favor".

Yimmi Chará, figura del Junior X/ @JuniorClubSA

A qué hora juega HOY Santa Fe vs. Junior por la final de vuelta de la Superliga y dónde verlo por TV

El partido tiene como horario de inicio a las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO por la señal que transmite el fútbol colombiano (Win). Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica y las reacciones de los protagonistas.