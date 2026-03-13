Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Figura de Selección Colombia llega 'finita' a Mundial 2026; números llaman la atención en Inglaterra
Exclusivo

Figura de Selección Colombia llega 'finita' a Mundial 2026; números llaman la atención en Inglaterra

Uno de los frecuentes convocados al combinado 'tricolor', goza de buen presente en el 'viejo continente'; tanto, que tendría los días contados en su equipo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
La formación de la Selección Colombia frente a Argentina, por Eliminatorias.
La formación de la Selección Colombia frente a Argentina, por Eliminatorias.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad