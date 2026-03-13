Figura de Selección Colombia llega 'finita' a Mundial 2026; números llaman la atención en Inglaterra

Uno de los nombres que más llama la atención en el ‘viejo continente’, es el de Jhon Lucumí, quien se perfila a hacer presencia con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y, que, según informaciones de ‘Gol Caracol’; también hay amplias posibilidades de cambiar de equipo en el próximo mercado de verano.

Y es que, sus números han dado de qué hablar con el Bolonia, pues, con base en las estadísticas de sus últimos cinco encuentros, el ‘cafetero’ se posiciona como el sexto mejor defensor central del fútbol italiano.

Con un 76% de efectividad en los duelos ganados, pero un 96% tratándose solo de los defensivos; un 87% de éxito en los pases, con un 91% en los cortos y el 61,5% en los largos; Jhon Lucumí, que también destaca en los duelos aéreos con un 68%, sobre cien, resalta como de los mejores en la Serie A.

Jhon Lucumí campeón de la Copa Italia con Bolonia @Bologna

Pero eso no es todo, pues en la presente temporada, al colombiano lo resaltan como el mejor quinto central de la liga italiana, anotando un gol, concretando un 73% de efectividad en los duelos ganados, un 61% en los aéreos; sumado al 80% de precisión hacia adelante y un 92% en los pases cortos.



Siendo de los frecuentes llamados por Néstor Lorenzo, se espera que el central colombiano esté, como mínimo, en la pre lista del argentino para la Copa del Mundo 2026.



¿Su futuro está en Bolonia?

Según pudo conocer ‘Gol Caracol’; Lucumí, quien tiene todavía contrato por una temporada con los italianos, ya es buscado por varios equipos en el ‘viejo continente’ y uno de ellos es del fútbol inglés.

Publicidad

Y es que, en la ventana de transferencias pasada lo quiso el Sunderland, pero Bolonia no lo dejó salir, ya que eran los últimos días de mercado y no había reemplazante para él, sin embargo, para este verano lo más probable es que el colombiano salga con rumbo hacia la Premier League.

Del otro lado, respecto a la operación del Real Madrid, la situación está bastante complicada; y es que, independiente a que hubo contactos hace unos meses por él, el cuadro ‘merengue’ está en búsqueda de jugadores más jóvenes. Si al caso, por precio y situación contractual, Lucumí sería una posibilidad para salir desde el banquillo; no obstante, a hoy eso está caído y sin muestras de avance.

Jhon Lucumí celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Publicidad

Lo que sí es cierto, es que su futuro no seguiría en Bolonia y hay amplias posibilidades de dar el salto a otra liga, en el próximo mercado de verano.