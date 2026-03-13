Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Once Caldas 2-2 Pasto; hay nuevo líder

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Once Caldas 2-2 Pasto; hay nuevo líder

Este viernes, la Liga BetPlay I-2026 le dio inicio a la undécima jornada del fútbol colombiano, con un partidazo en el que no faltaron los goles. Así va la tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Jugadores de Once Caldas festejando triunfo contra Pasto, en Liga.
Jugadores de Once Caldas festejando triunfo contra Pasto, en Liga.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad