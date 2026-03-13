Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Once Caldas 2-2 Pasto; hay nuevo líder

Este viernes 13 de marzo, la Liga BetPlay I-2026, le dio inicio a la undécima jornada del fútbol colombiano, con un partidazo entre Once Caldas y Pasto, en el que no faltaron los goles.

Y es que, a los siete minutos Pipe Gómez abrió el marcador a favor del 'blanco blanco'. Sin embargo, eso no fue todo, pues Jorge Cardona aumentó la cuenta a los 17 de partido.

Pero para los de Manizales la cosa no terminaría ahí, ya que, solo empezando el complemento, Jefry Zapata convirtió el tercer gol a los 46', que le daría paso al cuarto, con Dayro Moreno como protagonista, anotando desde el punto blanco.

No obstante, sobre el final Once Caldas sufrió, recibiendo dos goles en cuatro minutos, que silenció el Palogrande. Sin embargo, al final fue 4-2 para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.



Para cerrar la jornada de viernes, Nacional y Llaneros se enfrentarán a las 8:30 p.m.



Así se jugará la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2026:

Publicidad

Viernes 13 de marzo

Once Caldas 4-2 Pasto

Publicidad

Nacional vs. Llaneros

Hora: 8:30 p.m.

Sábado 14 de marzo

Internacional de Bogotá vs. Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Cúcuta vs. Cali

Hora: 4:10 p.m.

Publicidad

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Hora: 6:20 p.m.

Santa fe vs. Alianza

Hora: 8:30 p.m.

Publicidad

Domingo 15 de marzo

América vs. Tolima

Hora: 4:10 p.m.

Jaguares vs. Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Junior vs. Fortaleza

Hora: 8:30 p.m.



Tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026: