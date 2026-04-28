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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores, tras Sporting Cristal 2-0 Junior

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores, tras Sporting Cristal 2-0 Junior

Duro golpe para el 'tiburón', que sigue sin ganar en la Copa Libertadores 2026 y se complicaron las opciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026
AFP

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