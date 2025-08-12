América de Cali se enfrentará este martes 12 de agosto a Fluminense en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo ´'escarlata' llega a esta partido después de caer 1-0 en condición de local frente a Deportes Tolima de la Liga BetPlay. Mientras que el conjunto brasileño consiguió un valioso empate en su visita a Bahía por la jornada 19 del Brasileirao.

Los dirigidos por Gabriel Raimondi intentarán tomar ventaja en la serie, aprovechando la ausencia del lateral colombiano Gabriel Fuentes en el 'flu', quien no estará en dicho compromiso debido a una lesión que arrastra hace varias semanas.



A qué hora juega HOY América vs Fluminense por Copa Sudamericana

En ese orden de ideas, el encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, iniciará a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), y se podrá observar EN VIVO por el canal DSports, y la plataforma DGo.

Además, podrán seguir todas las incidencias del juego en el portal web del Gol Caracol, con el minuto a minuto del partido, polémicas, goles y crónica del juego EN VIVO.

Cabe recordar que el cuadro vallecaucano llegó a esta instancia luego de eliminar en los 'playoffs' a Bahía de Brasil con un resultado de 2-0, para así entablarse en los octavos del certamen. Por su lado, el 'tricolor' accedió directamente a esta fase luego de quedar líder de su grupo.

América de Cali vs. Fluminense. AFP.

Pese a las salidas del creativo Juan Fernando Quintero a River Plate y del extremo Duván Vergara a Racing, el conjunto escarlata se impuso en el 'playoff' al Bahía brasileño con un global de 2-0 y buenas formas, lo que eleva la expectativa en esta fase de la Sudamericana, que lo desafía con el enfrentamiento ante el equipo sudamericano que llegó más lejos en el Mundial de Clubes al caer por 0-2 en las semifinales ante el Chelsea.

Los anfitriones llegan con la preocupante baja del extremo Dylan Borrero, uno de sus mejores jugadores, por una "pequeña" lesión muscular de aductores, mientras que el delantero Jan Lucumí sufrió contusión en la rodilla derecha y está en duda.

En reacondicionamiento y "buena evolución" están el centrocampista Éder Álvarez Balanta, el defensa Mateo Castillo y el extremo venezolano Jhon Murillo, por lo que son esperados por el cuerpo técnico.

El 'fluzão', en contraste, está fortalecido por su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras igualar 1-1 con Internacional en el estadio Maracaná y el vibrante empate 3-3 con Bahía en el Brasileirao con doblete del delantero Germán Cano, un viejo conocido del fútbol colombiano por su paso exitoso por Independiente Medellín.