Fluminense ya tendría el reemplazo de Jhon Arias, es colombiano y juega en Atlético Nacional

Fluminense trabaja en el reemplazo de Jhon Arias, quien ahora tendrá una nueva experiencia en el fútbol de Europa con el Wolverhampton. Este sábado, en medio de la despedida del extremo colombiano, el presidente del 'tricolor carioca', Mário Bittencourt, se refirió a cómo se dio la venta del chocoano al balompié inglés y también del jugador que podría sustituirle; en el radar hay una figura de Atlético Nacional.

El directivo del popular 'Flu' contó en rueda de prensa que dicho deportista del 'verdolaga' les gusta mucho, ya que tiene cualidades muy parecidas a las de Arias. Eso sí dejó claro que no es el único candidato; el jugador en cuestión que agrada en el elenco de Río de Janeiro es Marino Hinestroza.

"El reemplazo ha estado bajo consideración desde que comenzaron las negociaciones con Arias (Jhon). Antes del Mundial de Clubes, no se habló de ello. El departamento de ojeadores está trabajando en ello. Y luego, sobre el nombre, ya saben que no suelo hablar de eso, en fin, iremos. Si se enteran, no duden, no les voy a mentir", precisó Bittencourt a los medios de comunicación.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional X @nacionaloficial

Al ser consultado específicamente por la figura de Atlético Nacional, Marino Hinestroza sostuvo lo siguiente: "Es un jugador que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Es un jugador muy interesante, con características similares a las de Arias (Jhon). Casualmente, también es colombiano. Así que, obviamente, lo estamos considerando".

Y continuó: "Pero también estamos considerando a varios otros jugadores. Y no será necesariamente un jugador que vayamos a comprar; podría ser un agente libre. Iremos despacio; ya lo sabrán cuando lo hagamos oficial".