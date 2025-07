Profundo respiro de Duván Zapata tras cruel lesión en Torino; "fue terrible, sufrí mucho"

Duván Zapata está deseando en volver a la actividad con Torino. El delantero ultima su fase de recuperación de la fuerte lesión que lo tiene alejado de las canchas desde el pasado mes de octubre; el 'Toro' no se rinde y se toma cada paso con calma, pues tiene un solo objetivo en mente: retornar pronto a la competencia con su club tras meses difíciles.

En las últimas horas, el artillero de 34 años habló largo y tendido con los medios oficiales de la escuadra de la ciudad de Turín. Allí se refirió a cómo ha sido este tiempo fuera de la competencia, en cómo llevó la lesión. Contó que el apoyo del equipo y de su familia fue fundamental; agradeció enormemente a Urbano Cairo, presidente del club por extender su contrato pese a estar lesionado.

Sí, es cierto: tengo muchas ganas de volver, de jugar mi primer partido y marcar mi primer gol; pero es justo tomárselo con calma y respetar cada paso del camino", dijo de entrada Zapata en el canal de Youtube del Torino.

Duván Zapata en Torino X @SerieA

El oriundo de Padilla regresó a las sesiones de práctica con Torino hace unos días y realizó algunos ejercicios tácticos, ante esto expresó que "es emocionante, es bonito volver a sentirme yo mismo, competir y entrenar con mis compañeros. Poco a poco voy recuperando el ritmo, lo importante es que hoy estoy contento y estoy creciendo. Me sentí bien, y estoy seguro de que solo seguiré mejorando a partir de ahora".

Eso sí, en medio de la charla con los canales oficiales del 'Toro', Zapata reveló que el tiempo que estuvo lesionado fue muy duro para él, que sufrió mucho y que tuvo que aprender a caminar de nuevo.

"Fueron meses difíciles; el comienzo fue terrible. Hoy puedo decir que pasaron rápido, pero sufrí mucho. Cada paso fue duro, desde la cirugía hasta la rehabilitación, donde tuve que aprender a caminar de nuevo. Después de la cirugía, cuando crees que apenas estás empezando, todo se derrumba. Luego pasa el tiempo y empiezas a sentirte mejor. Tengo que agradecer a mi familia y a toda la comunidad del 'Toro'; fueron muy cercanos a mí", expresó.



Otras declaraciones de Duván Zapata:

- El apoyo de su familia

"Contar con su apoyo fue crucial. Mis dos hijos ya son mayores, así que lo entienden. Junto con mi esposa, me han dado una fuerza increíble. Entiendes que la lesión es solo un contratiempo temporal. Tengo confianza, volveré para demostrar toda mi fuerza en la cancha".

- Agradeció la confianza del presidente del Torino

"El presidente Urbano Cairo hizo algo maravilloso por mí al decidir extender mi contrato tras mi lesión. Le agradezco a él y a todo el club lo que han hecho por mí. Ahora me toca a mí, tengo que corresponder a todo ese cariño".

- El recibir el brazalete de capitán

"Fue un gran orgullo para mí. Siendo sincero, no esperaba que me eligieran como capitán; fue una sorpresa. Pero más que un capitán, me considero un líder. Significa liderar siempre a los chicos, dar ejemplo, sobre todo fuera de la cancha. Además, soy el mayor del grupo después de Donnarumma (Antonio), y he sentido esta responsabilidad desde que llegué al Torino".

- Sobre si sigue siendo uno de los delanteros más fuertes en la Serie A

"Me siento como uno de los mejores delanteros de la Serie A cada día, la realidad puede que te diga otra cosa, como que estoy lesionado y no he jugado en meses, pero tengo dentro de mí la consciencia de estar entre los mejores, y eso me da la fuerza para mejorar cada día".