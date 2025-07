Álvaro Montero le dio palo a dueño de Millonarios y confesó la foto que le faltó con Falcao

Álvaro Montero se alista para un nuevo reto con Vélez Sarsfield, pero en la distancia aún sigue teniendo presente a Millonarios. El arquero guajiro causó polémica en las últimas horas por unas declaraciones en las que le lanzó un fuerte dardo a Gustavo Serpa, máximo accionista del conjunto 'embajador'; le dio palo. Además, confesó de la foto que le faltó con Falcao García.

El oriundo de El Molino concedió una entrevista en 'Espn' y en la misma se refirió a las palabras que pronunció el año pasado Serpa, luego de que Millonarios empatara con Pasto y no lograra el objetivo de llegar a una hipotética final en el fútbol colombiano. El dirigente habló en una asamblea de socios sobre esa eliminación y cargó 'fuerte' en contra de Falcao, el propio Montero y otros jugadores experimentados del plantel en esa época.

Montero no ocultó que esas declaraciones afectaron y dolieron en la interna. "Decir que no nos tocó es fingir. Fue una situación que no compartimos mucho y más porque vivenciamos todo allá adentro. El jugador no entra a la cancha a equivocarse o querer hacer las cosas", dijo el guardameta de 30 años.

Álvaro Montero en Millonarios Galería oficial de Millonarios

El golero con proceso en Selección Colombia sostuvo que como grupo, en la interna, hicieron lo mejor para tratar de lograr el objetivo, de poder sacar a Millonarios campeón, y de paso, intentar cumplir el sueño del 'Tigre', el de levantar un título con el equipo de sus amores, pero finalmente no se dio.

"Está situación la hablamos en el grupo, la aceptamos y nos blindamos. A partir de ahí hubo un crecimiento exponencial entre nosotros. Encabecé la situación de este man (Falcao) hay que sacarlo campeón porque en Colombia todo jugador quiere y admira a Falcao. En todas las charlas lo decía que teníamos que sacarlo campeón y que cumpla su sueño. De sacarlo adelante, el gusto iba a ser diferente, íbamos a quedar en la historia de una manera diferente con Falcao en una foto de campeón sería genial. No lo pudimos hacer, pero, al menos en mí, quedó esa satisfacción de intentarlo y hacer lo posible. No nos rendimos hasta el último momento", continuó.

¿Qué había dicho Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios?

"Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí, somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de que jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, no tengan el performance debido en el último partido. Yo le respondo por esto", dijo.