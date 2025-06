Frank Fabra habría definido su futuro en Boca Juniors, tras los rumores de una posible salida

Boca Juniors de Frank Fabraatraviesa un momento de reestructuración luego de su decepcionante participación en el Mundial de Clubes. El conjunto argentino, dirigido por Miguel Ángel Russo, no logró avanzar más allá de la fase de grupos, sumando apenas dos puntos en tres partidos. Uno de esos empates fue frente al modesto Auckland City de Nueva Zelanda, que anteriormente fue goleado por Bayern Múnich y Benfica, lo que dejó aún más expuesta la floja campaña del equipo ‘xeneize’.

Ahora, Boca debe enfocarse en la liga argentina, donde está obligado a cambiar la imagen que ha dejado en sus últimas actuaciones. La presión de los hinchas crece y las exigencias no dan margen de error. En este contexto, el plantel busca recuperar su mejor versión y, al mismo tiempo, definir situaciones contractuales clave, entre ellas, la del colombiano Frank Fabra.

Fabra habría tomado decisión

En medio del mal momento deportivo, los hinchas recibieron una noticia alentadora con la inminente llegada de Leandro Paredes, quien viene de jugar en la Roma de Italia y regresaría al club donde dio sus primeros pasos. Pero no todo gira en torno a los refuerzos: también hay decisiones importantes respecto a la continuidad de algunos jugadores, como la del lateral colombiano Frank Fabra.

Durante semanas se especuló sobre una posible salida del defensor, resistido por buena parte de la afición. Incluso se decía que no seguiría en el club tras el Mundial de Clubes. Sin embargo, el periodista argentino Germán García Grova desmintió esa versión con información directa del entorno del jugador.

“'Frank Fabra NO SE VA de Boca’. José Costanzo, agente del colombiano, me confirma la decisión del jugador. ‘Es falso que hay ofertas por él. Se quiere quedar. No quiere irse mal del club donde ganó 9 títulos. Espera que Russo le dé la chance’”, publicó García Grova en su cuenta de X.

Fabra, de 33 años, no sumó minutos en el Mundial de Clubes, pero con la llegada de Russo volvió a estar considerado en las convocatorias. Su intención, según su representante, es quedarse en Boca y tener la posibilidad de cerrar su ciclo en el club de manera digna, tras haber obtenido nueve títulos desde su llegada en 2016.

🚨[EXCLUSIVO] “Frank Fabra NO SE VA de #Boca” José Costanzo, agente del 🇨🇴, me confirma la decisión del jugador



🗣️”Es falso que hay ofertas por él. Se quiere quedar. No quiere irse mal del club donde ganó 9 títulos. Espera que Russo le dé la chance”



Hincha de Boca le reprochó a Fabra

A pesar de su decisión de continuar, Fabra sigue siendo blanco de críticas por parte de la hinchada. En las últimas horas, se viralizó un video en el que un aficionado le reprocha directamente su rendimiento. “Fuiste de vacaciones al Mundial de Clubes”, le gritó un seguidor en la vía pública, dejando en evidencia el descontento de algunos sectores de la afición con el colombiano.

Aun así, Fabra parece decidido a revertir la imagen y demostrar que puede seguir siendo útil para el equipo. Ahora dependerá de su rendimiento y de la confianza que le brinde Russo en lo que resta de temporada.

