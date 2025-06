Jugador de la Selección Colombia le dijo 'no' a Nacional: espera oferta de otro grande

Atlético Nacionalno logró cumplir con las expectativas en el primer semestre de la Liga BetPlay I-2025. A pesar de haber comenzado el año con la ambición de revalidar el título conseguido a finales de 2024, el conjunto ‘verdolaga’ se quedó sin posibilidades de llegar a la final tras quedar en el tercer lugar del grupo B de los cuadrangulares semifinales, con apenas ocho puntos. Esta campaña dejó más dudas que certezas y puso en entredicho el futuro del técnico Javier Gandolfi, quien asumió el cargo tras la salida del mexicano Efraín Juárez a principios de año.

Las críticas hacia el equipo paisa no tardaron en aparecer, especialmente por la falta de contundencia ofensiva y la irregularidad mostrada en los partidos decisivos. Como suele suceder tras un semestre gris, los directivos del ‘rey de copas’ ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes con la intención de reforzar la plantilla de cara al segundo semestre. Y como es costumbre, los nombres de futbolistas reconocidos comenzaron a rondar por los pasillos del club.

Delantero le dijo ‘no’ a Nacional

Duván Zapata Y Luis Muriel, en el último triunfo de Colombia contra Venezuela. Foto: AFP

Uno de los apuntados fue Luis Fernando Muriel, delantero colombiano con una extensa trayectoria internacional y recordado por sus goles con la Selección Colombia. Sin embargo, el anhelo de tenerlo en las filas del equipo paisa no pasó de ser una ilusión.

En medio del mercado de pases, Atlético Nacional intentó seducir a Muriel, actualmente en las filas del Orlando City de la MLS. Según reveló el diario 'El Heraldo', el atacante de 33 años fue contactado por intermedio de Iván René Valenciano, quien trató de facilitar su llegada a Medellín. No obstante, la respuesta del goleador fue tajante: “Si no es Junior, no quiero ir a Colombia por ahora”.

La firme intención del ‘bombardero’ de Santo Tomás es vestir la camiseta del Junior de Barranquilla, el club de sus afectos, antes de considerar cualquier otro equipo en el país. La información fue confirmada por Fuad Char, máximo dirigente del cuadro rojiblanco, quien reveló los detalles de la negociación: “Me llamó Óscar Villa hace dos días y me dijo que si me interesaba Muriel, le dije que sí. Me habló lo que ellos estaban pensando del sueldo, le hice una observación de la extensión y otros detalles, y me respondió que iba a hablar con él”.

Posteriormente, Char añadió que las conversaciones habían avanzado positivamente: “Después me llamó y me dijo que Muriel estaba más o menos de acuerdo con las condiciones. Quedamos más cerca. Luego me dijo que hablarían con Orlando City y me volverían a llamar”. Estas declaraciones alimentan el sueño de ver a Muriel como nuevo refuerzo del Junior para el segundo semestre del año.

Un presente activo en la MLS

Luis Fernando Muriel con el Orlando City - Foto: Getty Images

Mientras se resuelve su futuro, Luis Fernando Muriel continúa aportando en la MLS. En la presente campaña con el Orlando City, el delantero atlanticense acumula seis goles y dos asistencias en 19 partidos oficiales bajo la dirección técnica del colombiano Óscar Pareja. A pesar de los rumores sobre su posible regreso al país, Muriel sigue demostrando su vigencia en el exterior, dejando claro que aún tiene mucho por ofrecer en el frente de ataque.