Frank Fabra tiene claro su futuro tras no seguir en Boca Juniors; ¿volverá al fútbol colombiano?

Frank Fabra estuvo los últimos diez años en el fútbol de Argentina con Boca Juniors. El lateral colombiano fue importante en las primeras temporadas y ganó títulos con el 'xeneize'; no obstante, en el tiempo reciente perdió continuidad y se vio relegado al banco de suplentes, por ese motivo, decidió no renovar con el club - su contrato venció el 31 de diciembre del 2025 - y buscar nuevos horizontes para continuar su carrera deportiva. ¿Volverá al balompié de nuestro país?

En el sur del continente precisaron, en las últimas horas, que el oriundo de Nechí tuvo ofertas de otros equipos de la nación del tango, caso puntual de San Lorenzo y Talleres de Córdoba. Sin embargo, Fabra rechazó los ofrecimientos de esas escuadras y se conoció que el por qué fue porque le gustaría retornar al fútbol colombiano.

En 'TyC Sports' precisaron que Fabra "optó por rechazar esa posibilidad y aguarda por una propuesta desde algún club de su país para continuar con su carrera a los 34 años, aunque hasta el momento no tuvo ofertas concretas".

Frank Fabra con Boca Juniors - Foto: Getty Images

Así las cosas, sólo queda esperar si Frank Yusty encuentra una buena propuesta de un club de la Liga BetPlay antes de que empiece la competición oficial. Recordemos que este fin de semana rodará el balón para una nueva campaña, misma donde el Junior de Barranquilla defenderá el título.



Hay que indicar que el futbolista, de 34 años, se formó en la cantera de Envigado Fútbol Club e hizo su debut en el fútbol profesional en 2010 contra Cúcuta Deportivo. Tras su buen paso por el 'naranja', Fabra llegó al Deportivo Cali y con los 'azucareros' se consolidó por la lateral y logró levantar el título de Liga I-2015. También lució los colores del Independiente Medellín.

Publicidad

A su vez, el exCali tuvo paso por la Selección Colombia e hizo parte del plantel que ocupó el tercer lugar en la Copa América Centenerio 2016 y la de la edición 2021.



¿Cómo le fue a Frank Fabra en su paso por Boca Juniors?

En su casi diez años vestido de 'azul y oro', el lateral colombiano disputó 244 partidos, marcó 14 goles y generó un total de 32 asistencias. Además de lograr nueve títulos con Boca.



Los títulos que ganó Frank Fabra en su paso por Boca Juniors