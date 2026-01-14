Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Enamorado y sus intenciones al fichar por Gremio; "abrir puertas en la Selección Colombia"

José Enamorado y sus intenciones al fichar por Gremio; "abrir puertas en la Selección Colombia"

Gremio presentó al colombiano José Enamorado, quien habló sin tapujos el por qué eligió al conjunto brasileño por encima de otras ofertas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
José Enamorado, nuevo jugador de Gremio.
José Enamorado, nuevo jugador de Gremio.
Gremio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad