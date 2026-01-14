José Enamorado y sus intenciones al fichar por Gremio; "abrir puertas en la Selección Colombia"

José Enamorado inicia una nueva etapa en su carrera con uno de los clubes más grandes y tradicionales del fútbol sudamericano. El extremo colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio y, en sus primeras declaraciones, dejó en claro que su decisión estuvo marcada tanto por el peso institucional del club como por la confianza que sintió desde el primer contacto con los directivos. “Teníamos las posibilidades de otros lados, pero cuando se le presenta a uno esta hermosa institución, hablé con los directivos y eso dio más confianza. Eso uno lo siente”, afirmó, destacando que su llegada a Porto Alegre no fue una elección apresurada.

El atacante reconoció que su prioridad inmediata es adaptarse rápidamente al entorno competitivo del club brasileño. “Estoy muy contento. Me quiero acomodar al equipo, a los compañeros y al día a día”, explicó, consciente de que el desafío deportivo exige compromiso, paciencia y trabajo constante. Para Enamorado, Gremio representa un paso clave en su crecimiento profesional y una oportunidad para consolidarse en un fútbol exigente y de alta visibilidad internacional.

Uno de los puntos más llamativos de su presentación fue la claridad con la que habló sobre sus aspiraciones a nivel de selección. “Esto a uno como deportista le abre las puertas para un posible llamado a la Selección. Ahora lo que quiero es aportarle al equipo”, señaló, dejando entrever que su paso por el fútbol brasileño puede ser determinante para entrar en el radar del combinado nacional. En ese sentido, mencionó a referentes actuales de Colombia como James Rodríguez y Luis Díaz, a quienes sigue de cerca y considera ejemplos de cara a un objetivo mayor como la Copa del Mundo.

Desde lo futbolístico, Enamorado se mostró como un jugador versátil y sin restricciones posicionales. Al ser consultado sobre su banda preferida, fue directo: “No tengo problema, me gustan las bandas. Soy rápido, bueno en el uno contra uno. No tengo problema si juego por izquierda o por derecha”. Esta polivalencia es una de las características que más valoran en Gremio, ya que le permite al cuerpo técnico múltiples variantes ofensivas.



Su mensaje hacia la afición fue claro y cargado de ilusión. “La idea es ponerme a punto lo más rápido posible y quedar a disposición del cuerpo técnico. Vengo a aportar”, expresó, resaltando su ansiedad por sumar minutos y comenzar a responder dentro del campo. Además, destacó el respaldo familiar y el compromiso personal para trabajar con intensidad desde el primer día.

Enamorado también reveló que ya tuvo contacto con varios de sus nuevos compañeros, incluidos jugadores colombianos como Gustavo Cuéllar, así como futbolistas argentinos y uruguayos, lo que ha facilitado su proceso de adaptación. Finalmente, valoró el diálogo inicial con su nuevo entrenador, Luís Castro, con quien aseguró tener “buenas sensaciones y expectativas”. Para José Enamorado, Gremio no solo es un reto deportivo: es la plataforma desde la cual sueña con abrir definitivamente las puertas de la Selección Colombia.