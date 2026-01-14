Santiago Moreno se mete presión en Fluminense; "¿Por qué no soñar con el Mundial?"

Santiago Moreno buscará redimirse de su mal comienzo en Fluminense. El extremo jugó muy pocos minutos desde su llegada al club en agosto de 2025, sin embargo, espera consolidarse en el equipo de Río de Janeiro esta temporada.

En conversación con el medio GeGlobo, el colombiano habló de sus difíciles primeros meses en el club. "Creo que me costó un poco adaptarme al ritmo del juego. Es un fútbol muy rápido y competitivo. Fue difícil. Pero creo que cuando llegó mi familia, me sentí mucho mejor. Me sentí más relajado. También recibí apoyo de mis compañeros; hablé mucho con ellos. Había jugado mucho en la MLS, había estado compitiendo, y venir aquí y perder minutos fue muy difícil. Pero tuve el apoyo de mis compañeros, quienes me abrazaron, me motivaron y me hicieron tener expectativas muy altas para este año", inició diciendo.

Durante su estadía en territorio brasileño, Moreno se hizo amigo de otros colombianos que jugaban en ese país, como Kevin Viveros y Kevin Velasco, quienes fueron un apoyo para él en los momentos complicados. "Hay muchos colombianos en Brasil, y eso me sorprendió. Estamos cerca del Mundial y todos quieren estar aquí. Tener compañeros compitiendo en esta liga es muy motivador para mí y para todos. [...] Desde diciembre, he estado en contacto con otros jugadores (colombianos), como Kevin (Viveros) y (Kevin) Velasco, del Atlético Paranaense, que ascendieron. Se dieron cuenta de que llegué y no estaba jugando. Me enviaron mensajes y me dieron apoyo. Eso es muy bonito."

Por otro lado, se refirió a las comparaciones que le hicieron a su arribo al 'Flu' con Jhon Arias, quien salió de allí como una leyenda debido a su rendimiento y los títulos que consiguió. "Sé que la afición lo extraña mucho (a Jhon Arias), es un gran jugador, pero no siento la responsabilidad de reemplazarlo. Entiendo que cada uno tiene historias y caminos diferentes. Mi compromiso conmigo mismo es dar lo mejor de mí y disfrutar del juego, para seguir aprendiendo. Espero poder hacer la mitad de lo que él hizo aquí, darle mucha alegría al club y expresarle (a la afición) que siempre daré lo mejor de mí", expresó el jugador de 25 años.



Santiago Moreno, en su presentación con Fluminense X/ @FluminenseFC

Finalmente, mencionó los objetivos que tiene en este año, entre los que se encuentran ir al Mundial con la Selección Colombia. "Tenemos cuatro torneos en cinco meses, creo. Las expectativas son altas. Empezaremos con el Campeonato Carioca, y quiero acumular la mayor cantidad de minutos posible para estar realmente en el equipo con el que el entrenador pueda contar para los campeonatos. Pero también quiero disfrutar del juego, tener minutos y lograr estadísticas valiosas como goles y asistencias. ¿Y por qué no soñar con el Mundial? Es una de las razones por las que vine a este club. ¿Por qué no empezar ya?", sentenció.