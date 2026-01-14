Boca Juniors no se guarda nada; así sería la formación titular para enfrentar a Millonarios

Este miércoles, Millonarios afrontará su segundo partido de preparación para la temporada 2026, enfrentando a Boca Juniors en la Bombonera. El cuadro 'embajador' jugará ante el 'xeneize', luego de caer derrotado 1-0 contra River Plate en el estadio Gran Parque Central el pasado domingo.

Para este duelo se espera que en el conjunto azul Falcao García y Rodrigo Contreras tengan sus primeros minutos en la pretemporada, tras no haber sido parte de la nómina frente al equipo de 'la banda cruzada'. Con este encuentro, los dirigidos por Hernán Torres cerrarán su preparación y se alistarán para iniciar la Liga BetPlay este sábado frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Por otro lado, Boca ya tendría listo los once jugadores que saltarían a la cancha para enfrentar al cuadro de nuestro país. De acuerdo con el diario Olé, el entrenador Claudio Úbeda tendría definida su formación para este miércoles. El DT del 'azul y oro' tendría planeado cambiar su esquema para este año, teniendo un 4-3-3 como formación base para buscar otra forma de atacar y de ser más ofensivo, con la mayoría de titulares ya definidos, sin embargo, pensaría realizar un cambio para enfrentar a Millonarios.

Boca Juniors jugará contra Millonarios este miércoles Foto: AFP

El extremo Kevin Zenón venía entrenando con el equipo titular del elenco de Buenos Aires, pero en la última práctica puso a Brian Aguirre, quien se quedaría con el puesto por banda derecha para el juego de esta noche. La novedad planeada por Úbeda sorprendería dado que Aguirre no tuvo mucha participación bajo su mando, sumando tan solo 11 minutos en el último mes y medio de competencia. Por otro lado, el adiestrador de Boca tendría planeado poner en el mediocampo al español Ander Herrera, quien no gozó de mucha continuidad con la camiseta 'xeneize' debido a las lesiones, pero que vino con el cartel de figura al gigante argentino y sería titular frente al 'embajador' en la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido técnico, que dirigió ambos conjuntos con grandes éxitos.



Probable 11 de Boca Juniors para el duelo contra Millonarios

El conjunto 'azul y oro' iría en el arco con Agustín Marchesín, en la defensa estarían Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, en la zona de volantes irían Leandro Paredes, Milton Delgado y Ander Herrera, y en el ataque jugarían Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.