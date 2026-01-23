Futuro de Jefferson Lerma estaría lejos del Crystal Palace; ni siquiera seguiría en Premier League

Los rumores de la actual ventana de transferencias tienen a los futbolistas colombianos en los titulares de los principales movimientos del mercado. De los nombres que han llamado la atención en las últimas horas está el de Jefferson Lerma, titular indiscutible de la Selección Colombia y actualmente en el Crystal Palace.

El volante, de 31 años, ha sido relacionado con dos clubes del balompié de Brasil, mismos que estarían evaluando seriamente la posibilidad de vincularlo a sus filas para este 2026, pero después del Mundial. Los reportes informan que los equipos en cuestión serían Palmeiras y Vasco da Gama. Esta última escuadra ya tiene a varios 'cafeteros' en sus filas: Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Jojan Rojas, y posiblemente a ellos, se suma Marino Hinestroza.

Fue el periodista, Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, el que reveló dicha información en su cuenta en 'X'. Notificó que tanto el 'verdao' como el 'gigante de la colina' le vienen siguiendo la pista al oriundo de El Cerrito (Valle del Cauca).

Jefferson Lerma con el Crystal Palace - Foto: AFP

"Jefferson Lerma: ¡Carrera de fichajes! Vasco Da Gama y Palmeiras tienen en la mira al mediocampista colombiano de 31 años", escribió Konur en la plataforma social de 'X'.



No obstante, complementó que dos escuadras de la Superliga de Turquía a su vez han demostrado interés en ficharlo. " Galatasaray y Besiktas también se han relacionado. Es poco probable que el Crystal Palace renueve su contrato; Lerma, abierto a un nuevo reto".

🔥 Palace unlikely to extend; Lerma open to a new challenge. pic.twitter.com/LQrY1X9r0I — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 22, 2026

Esta información de una posible salida de Lerma Solís de las 'águilas' para la siguiente temporada no es nueva, ya que hace algunas semanas Dominik Schneider, periodista alemán y también experto en el mercado de fichajes en el 'viejo continente', indicó que es "improbable" que le renueven el contrato al exAtlético Huila.

"Jefferson Lerma se marchará Crystal Palace este verano. El contrato del colombiano vence y una renovación parece improbable, ya que el jugador está interesado en un nuevo reto. Galatasaray y Besiktas siguen interesados y en contacto", indicó Schneider el pasado 14 de enero.

Hay que precisar que el vínculo contractual del volante vallecaucano con el elenco del sur de Londres vence el próximo 30 de junio en pleno Mundial 2026. En la actual campaña, Lerma ha perdido regularidad en el club que es entrenado por Oliver Glasner, timonel que tampoco seguirá en el banco del Crystal Palace para la siguiente temporada.