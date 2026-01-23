Atlético Nacional va por un delantero extranjero; "tienen negociaciones muy avanzadas"

Atlético Nacional empezó de buena manera en la Liga BetPlay I-2026. Por la fecha 1, venció 4-0 a Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot. Allí, se dio el debut de dos caras nuevas: Milton Casco y Nicolás Rodríguez. De igual manera, el arquero, Kevin Cataño, hizo parte de la convocatoria y estuvo en el banco de suplentes.

Así las cosas, de los refuerzos del 'verdolaga', solo faltan el guardameta proveniente de Real Cundinamarca y Eduard Bello por sumar minutos con la camiseta del club antioqueño. Se esperaba que tuvieran protagonismo en la segunda jornada, pero los planes cambiaron a última hora, tras un anuncio oficial de la Dimayor.

"Atlético Nacional vs. Jaguares FC, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026 ha sido reprogramado, debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente", informaron.

Ahora, el encuentro se disputará el 6 de abril, con hora por definir, generando que los dirigidos por Diego Arias vuelvan a tener acción hasta el viernes 30 de enero, a las 8:00 de la noche, cuando se vean las caras con Junior de Barranquilla, en condición de visitante. Pero esa no es la única noticia que gira en torno al equipo 'paisa'.



"Atlético Nacional tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gastón Verón, delantero de último paso por Central Córdoba. Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra", reveló el periodista, Cesar Luis Merlo, especialista en fichajes en el fútbol sudamericano.

Recordemos que también están a la espera por definir la situación de Alfredo Morelos, quien tiene vínculo con Santos de Brasil. No obstante, todo apunta a que se resolverá el caso de manera positiva para ambas partes y 'el Búfalo' seguirá vistiendo la camiseta del verde de Antioquia en 2026.