Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional va por un delantero extranjero; "tienen negociaciones muy avanzadas"

Atlético Nacional va por un delantero extranjero; "tienen negociaciones muy avanzadas"

A pesar de que la Liga BetPlay I-2026 ya empezó, el mercado de pases no se ha cerrado y Atlético Nacional está pensando en sumar otro jugador a su plantilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional, previo al partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026
Atlético Nacional, previo al partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad