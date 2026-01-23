¡Confirmado, Miguel Borja tiene nuevo equipo para 2026!: así le dieron la bienvenida

Miguel Borja ya tiene nuevo equipo. Tras su fallida llegada al Cruz Azul, el delantero cordobés firmó con una escuadra del fútbol árabe, hasta posó muy sonriente para las fotografías.

El oriundo de Tierralta fue anunciado este viernes 23 de enero por el Al Wasl SC, que milita en la primera división de Emiratos Árabes Unidos. Borja Hernández usará la camiseta número '9' y está listo para este nuevo reto en su carrera deportiva.

El club emiratí le dio la bienvenida al popular 'Colibrí' con una publicación en sus redes sociales. "El delantero Miguel Borja jugará en Al Wasl", escribieron. El delantero de 28 años llega procedente de River Plate.

En este portal ya habíamos adelantado que el exJunior de Barranquilla y Atlético Nacional tenía una atractiva propuesta económica y deportiva de una escuadra de Emiratos Árabes Unidos y que partiría en las próximas horas a esa nación para firmar el contrato. Finalmente, este viernes todo tuvo un final feliz, se llegó a un acuerdo muy rápido y Miguel Ángel tendrá una nuevo periplo en el balompié internacional.



¿A qué equipo llega Miguel Ángel Borja?

El Al Wasl SC es un club deportivo de los Emiratos Árabes Unidos con sede en la ciudad de Dubái. Este equipo fue nombrado por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) como el club del Siglo XX de los EAU.

Los 'emperadores' como se le conoce al Al Wasl SC, es uno de los clubes más laureados de la nación del Golfo Pérsico con un total de total de 12 títulos.

Información en desarrollo...