Galatasaray quiere vengarse de Jhon Durán en el escritorio; todo tras gol en clásico turco

Jhon Durán siempre da de qué hablar, ya sea por su buen rendimiento o por alguna actitud en los terrenos de juego. Prueba de ello es que el pasado 27 de noviembre, en el empate 1-1 de Fenerbahce frente a Ferencvaros, por la Europa League, vio la tarjeta roja, tras darle un cabezazo a un rival; y, ahora, contra Galatasaray, marcó el gol del empate 1-1, al minuto 90+5'.

Sin embargo, no todo fue 'color de rosa'. Después de inflar las redes, el delantero colombiano protagonizó una celebración desaforada, la cual no pasó desapercibida y dio de qué hablar. En primera instancia, se subió a las vallas de publicidad para cogerse las partes íntimas de frente a la barra de ese sector. Pero no paró ahí, pues lanzó puños al aire con actitud de furia.

Por último, Jhon Durán besó el escudo de Fenerbahce, con el fin de ganar puntos con la hinchada del club, ya que estaban oficiando de local en el estadio Sukru Saracoglu, por la fecha 14 de la Superliga turca. Allí, justamente, Galatasaray se había ido en ventaja, con gol de Leroy Sané, al minuto 27, y cuando todo parecía perdido para Fenerbahce, apareció el 'cafetero'.

Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Fenerbahce en la Superliga de Turquía AFP

Una vez sonó el pitazo final, las miradas se fueron con el joven atacante colombiano, quien fue la figura de su equipo. No obstante, la alegría duró poco y, nuevamente, se vio envuelto en una polémica. El medio de Turquía, 'Çubuklu Sports', el periodista, Haluk Yürekli, realizó una afirmación que tiene como protagonista e implicado al nacido en Zaragoza, Antioquia.



"Galatasaray también se quejará ante la Federación turca de fútbol (TFF) por el comportamiento de Jhon Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol", sentenció. Y es que los dirigidos por Okan Buruk también alzaron la voz, quejándose de las decisiones arbitrales en el desarrollo del compromiso, ya que consideraron que no fueron "justas ni oportunas".