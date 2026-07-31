Gestos de Leandro Paredes a Sebastián Villa ya generan escándalo en Boca Juniors

La clasificación de Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó mucho más que la definición por penales frente a O'Higgins. Uno de los momentos que más comentarios ha generado entre los aficionados tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y al colombiano, Sebastián Villa, luego de una secuencia captada por las cámaras durante el segundo tiempo del compromiso.

El encuentro no fue el mejor para Villa, quien alternó por las bandas, pero tuvo dificultades para desequilibrar a la defensa chilena. En varias acciones, se mostró impreciso con el balón y no logró aprovechar los espacios.

Fue precisamente en una de esas jugadas cuando Leandro Paredes evidenció su molestia. El mediocampista argentino abrió la cancha para que el atacante colombiano encarara por el costado, pero Villa no leyó la jugada , terminó resbalándose y desperdició la acción ofensiva. La reacción del volante fue inmediata: realizó varios gestos de desaprobación, dejando ver su inconformidad con la decisión tomada por su compañero.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde muchos aficionados interpretaron los movimientos de Paredes como un claro reclamo hacia el delantero. Otros, en cambio, consideraron que se trató de una reacción propia de la exigencia que implica un partido decisivo y que no necesariamente refleja un conflicto dentro del vestuario.



😠❌ EL GESTO DE LEANDRO #PAREDES A SEBASTIAN #VILLA TRAS NO RECIBIR EL PASE.



⚠️ Minutos después termino saliendo el 🇨🇴#BocaJuniors 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/LItzUO8LyB — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) July 31, 2026

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Lo cierto es que la escena tuvo continuidad pocos minutos después. El cuerpo técnico decidió reemplazar a Sebastián Villa, una modificación que llamó la atención porque llegó casi de inmediato tras la secuencia protagonizada con Paredes. Aunque no existe una versión oficial que relacione ambos hechos, la coincidencia alimentó el debate entre los seguidores del conjunto 'Xeneize'.

Pese al discreto rendimiento del colombiano y a los gestos del capitán dentro del campo, Boca consiguió avanzar de ronda tras imponerse en la definición desde el punto blanco. Ahora, el equipo argentino deberá pasar la página rápidamente y concentrarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.