"En Boca Juniors no existen los puntos medios; Álvaro Montero debe aprender a manejar esa presión"

Álvaro Montero fue uno de los protagonistas de la clasificación de Boca Juniors en Copa Sudamericana, luego de atajar uno de los penales decisivos en la tanda frente a O'Higgins, que le permitió al equipo avanzar a los octavos de final.

El arquero colombiano le habían dado 'palo' en la prensa argentina en los últimos días tras la derrota del 'xeneize' 3-0 frente a Deportivo Riestra por liga, donde al guajiro le marcaron tres tantos en los que se vio comprometido, desatando criticas y burlas.

Ahora, en el partido de vuelta por el certamen internacional frente a lo chilenos, el guajiro fue fundamental para lograr la agónica clasificación y en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de Ditu. Allí, la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, repasaron lo sucedido.

"El fútbol argentino es muy complicado. A él lo "mataron" futbolísticamente, después volvió a levantarse y lo volvieron a criticar. En Boca y River todo se magnifica; es una locura. En Vélez pasaba mucho más desapercibido, porque allá casi todo gira en torno a Boca y River. Un día te ponen en lo más alto y al siguiente ya hablan de sacarte. Ojalá Álvaro tenga la personalidad y el carácter para asumir el lugar en el que está. El fútbol argentino es un sube y baja constante: hoy te pueden poner en la cima y mañana dejarte por el suelo", comenzó diciendo de entrada Norberto Peluffo a la mesa de panelistas.



Álvaro Montero en Boca Juniors - Foto: AFP

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Por consiguiente, Nelson Gallego complementó la idea: "en River y Boca no existen los puntos medios: o eres muy pobre o muy rico, futbolísticamente hablando. Álvaro tendrá que aprender a manejar toda esa presión, mantenerse fuerte y estar preparado, porque en esos clubes las críticas llegan por todos lados y cualquier error se magnifica".

"Ahí es donde entran el carácter y la fortaleza mental. Hay que entender el lugar en el que estás, saber todo lo que puede pasar y, cuando llegue ese momento, estar preparado para asumirlo. Si llegan las críticas, no hay que olvidar que el club te fichó por algo. Con Álvaro pasó algo similar: creo que todo el mundo llamó a Óscar Córdoba para preguntarle por él. Lo que mostró ayer fue que supo asumir esa situación. "Tengo la revancha", dijo, y esa es una buena señal. Lo que más me preocupa es que mantenga el equilibrio: que no se crea el mejor cuando le va bien, pero tampoco el peor por cometer un error o recibir un gol. Él sabe dónde está y la responsabilidad que implica defender ese arco", culminó diciendo Peluffo sobre la actuación de Montero en territorio chileno.