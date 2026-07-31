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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alejandro Restrepo y Dairon Asprilla metieron en un problemón al Gremio; abucheos e improperios

Alejandro Restrepo y Dairon Asprilla metieron en un problemón al Gremio; abucheos e improperios

Bolívar, de la mano del colombiano Dairon Asprilla, sorprendió en la Copa Sudamericana al vencer y eliminar a un Gremio que entró en crisis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Dairon Asprilla en Gremio vs. Bolívar.
Dairon Asprilla en Gremio vs. Bolívar.
AFP.

La eliminación de Gremio en la Copa Sudamericana dejó un ambiente de tensión en Porto Alegre. El conjunto brasileño no pudo revertir la serie frente al Bolívar de Alejandro Restrepo, que se impuso 3-2 en el partido de ida y completó la clasificación con un triunfo 1-0 en la vuelta. En ambos compromisos apareció el colombiano Dairon Asprilla, autor de un gol en cada encuentro y una de las grandes figuras del equipo boliviano.

El resultado provocó la molestia de la afición de Gremio, que al término del compromiso expresó su inconformidad con fuertes abucheos e improperios desde las tribunas. Sin embargo, el entrenador Luis Castro dejó claro en la rueda de prensa que las críticas debían ser para él y no para los jugadores.

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"Los abucheos fueron para mí. No hubo abucheos para los jugadores. Todos los abucheos fueron para Luis Castro, no para ellos. Los jugadores lo dieron todo, y la afición los reconoció y apoyó durante todo el partido. Creo que todos los que estamos aquí en el auditorio entendemos que el resultado no fue el que esperábamos", afirmó el estratega.

Dairon Asprilla Bolívar Gremio
Dairon Asprilla celebra gol en Bolívar vs Gremio
AFP

Pese a la eliminación, el técnico defendió el rendimiento de su equipo y sostuvo que las estadísticas reflejaron un dominio claro sobre el rival, aunque reconoció que eso no fue suficiente para evitar la derrota en la serie.

En ese sentido, explicó: "Los 31 tiros a puerta no cuentan para nada cuando vamos perdiendo. El 65% de posesión tampoco significa nada cuando vamos perdiendo, pero es un indicador de que siempre dominamos el partido y que podríamos haber ganado y no deberíamos haber perdido".

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La serie, sin embargo, terminó favoreciendo al conjunto dirigido por Alejandro Restrepo, que supo administrar la ventaja obtenida en Bolivia y volvió a encontrar en Dairon Asprilla a un hombre determinante. El delantero colombiano marcó en los dos partidos de la llave, convirtiéndose en una de las principales razones de la clasificación del equipo paceño a la siguiente ronda del torneo continental.

Ahora, Gremio deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en los retos que aún tiene por delante en la temporada. Luis Castro aseguró que el club ya tiene claro cuál será el objetivo para las próximas semanas y que la eliminación internacional no cambiará la planificación deportiva.

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"Ahora tenemos por delante la Copa de Brasil, con dos partidos que estamos seguros son muy importantes para la posición de Grêmio. Queríamos seguir en la Copa Sudamericana, queríamos seguir en ella, pero teníamos claro que nuestra prioridad en el Campeonato y la Copa son nuestras dos competiciones principales (Brasileirão y Copa de Brasil) y ese es el objetivo fundamental que seguiremos persiguiendo", concluyó.

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