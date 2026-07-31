Boca Juniors piensa en exjugador de Nacional y Junior; así se completaría la armada colombiana

La historia de Boca Juniors con Colombia ha escrito varias páginas doradas. Tal vez la más importante fue la comandada por Óscar Córdoba, Mauricio 'Chicho' Serna y Jorge Bermúdez, ganando ligas locales, Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Razón por la que las puertas para los 'cafeteros' siempre han estado abiertas en 'el Xeneize'.

En esta ocasión, comandado por Rodolfo Arruabarrena, se la jugaron por el arquero, Álvaro Montero, y el extremo, Sebastián Villa. Sin embargo, la carpeta no se ha cerrado y, ahora, van por un delantero, '9', goleador, que vistió las camisetas de Cali, Cúcuta, Cortuluá, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Palmeiras, Grêmio, River Plate, entre otros.

"Dentro de los nombres que analiza Boca Juniors hay dos perfiles bien marcados: están los nombres de peso, con trayectoria y jerarquía, y también otros que, por distintas razones, no parecen estar a la altura del club. Uno de los que apareció en la lista es Miguel Ángel Borja. Es un nombre que evaluaron", informó el periodista, Martín Arévalo, en 'ESPN'.

Jugadores de Boca Juniors festejan la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 AFP

"A mí me gusta mucho; considero que en River Plate fue bastante cuestionado de manera injusta. En la actualidad, está jugando en Al-Wasl, club donde dirigió 'el Vasco' Arruabarrena y que también tuvo como entrenador a Diego Maradona. De todos modos, Boca va a esperar estos dos días antes de avanzar por el colombiano", añadió.



Y es que, más allá del interés, hay otros aspectos a tener en cuenta. "A partir de ahora se abre una nueva posibilidad en el mercado: los equipos argentinos ya pueden incorporar reemplazos y, además, el club podría liberar un cupo de extranjero si se concreta la salida de Marcelo Saracchi", afirmó el comunicador en el programa.

"BOCA PENSÓ EN BORJA"



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"Eso ampliaría considerablemente el abanico de opciones. Una cosa es buscar únicamente jugadores del fútbol argentino y otra, muy distinta, es tener la posibilidad de incorporar futbolistas de cualquier parte del mundo", sentenció.