Real Madrid y el problema que se armó con Vinícius Jr; tomarían medida radical

El futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre desde que llegó al club en 2018. Aunque el brasileño sigue siendo una de las principales figuras del equipo blanco, las negociaciones para ampliar su contrato continúan estancadas y, según las últimas informaciones procedentes de España, la dirigencia ya contempla un escenario que hasta hace poco parecía impensable: abrir la puerta a una posible venta.

De acuerdo con Marca, "la entidad madridista ha endurecido su postura ante el bloqueo de las negociaciones. En Valdebebas tienen claro que no asumirán el riesgo de perder a Vinicius a coste cero y, si no se alcanza un acuerdo para ampliar su vínculo, una venta dejaría de ser un escenario descartado para convertirse en una posibilidad real".

La información refleja el cambio de postura del conjunto merengue, que busca evitar una situación similar a la de otros clubes europeos que han visto partir a grandes figuras sin recibir una compensación económica. Aunque la intención sigue siendo renovar al atacante brasileño, la paciencia en las oficinas del Santiago Bernabéu comienza a agotarse.

Vinìcius Jr con Real Madrid AFP

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El principal obstáculo para llegar a un entendimiento continúa siendo el aspecto financiero. En ese sentido, el medio español explicó que "Las conversaciones llevan meses sin avances. El principal punto de fricción sigue siendo el aspecto económico. El entorno del internacional brasileño reclama un salario acorde a su condición de una de las grandes figuras del fútbol mundial, mientras que el Real Madrid no tiene intención de modificar su escala salarial ni de elevar la oferta presentada. Esa diferencia mantiene el acuerdo completamente paralizado".

El Real Madrid mantiene una política salarial muy definida y no pretende romper ese equilibrio, incluso tratándose de uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. Por esa razón, las diferencias entre ambas partes permanecen sin resolverse y alimentan las dudas sobre el futuro del brasileño.

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A ese panorama se suma un nuevo factor que podría influir en la planificación deportiva del club para los próximos años. Según la misma publicación, "En este contexto, la inminente llegada de Yan Diomande también añade presión sobre el futuro del brasileño. El Real Madrid está muy cerca de incorporar a un futbolista de solo 19 años, capaz de actuar en ambas bandas y considerado una de las grandes apuestas de futuro del club. Aunque ambos podrían convivir perfectamente en la plantilla, el fichaje del extremo marfileño refuerza la planificación de la entidad y ofrece una alternativa de presente y futuro si la situación con Vinicius no termina de resolverse".