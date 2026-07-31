Santa Fe vs. River Plate; hora y dónde ver en TV todos los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los Playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ofrecieron remontadas, goleadas y definiciones cargadas de suspenso. Tigre y Santos encaminaron sus clasificaciones con contundentes triunfos como visitantes y confirmaron su lugar entre los 16 mejores, mientras que Vasco da Gama y Red Bull Bragantino resolvieron series muy parejas ante Independiente Medellín y Sporting Cristal. La gran hazaña de la instancia fue protagonizada por Cienciano: el conjunto peruano revirtió el 0-2 sufrido en la ida con una goleada por 4-0 en Cusco y eliminó a Lanús, campeón vigente del torneo continental.

Bolívar también completó una actuación memorable al imponerse en los dos encuentros ante Grêmio, incluido un histórico triunfo en Porto Alegre, mientras que Independiente Santa Fe fue el equipo más contundente: derrotó dos veces a Caracas y cerró la llave con un marcador global de 5-0. La última clasificación quedó en manos de Boca Juniors, que perdió por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua, pero se impuso por 4-3 en la definición por penales. De esta manera, Tigre, Santos, Vasco da Gama, Cienciano, Red Bull Bragantino, Bolívar, Independiente Santa Fe y Boca Juniors completaron el cuadro de Octavos de Final.

Con los 16 nombres que irán en busca de 'La Gran Conquista' definidos, el camino hacia el título ya es claro y Conmebol anunció el calendario de los partidos de octavos de final.

Programación de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

Ida: martes 11/8 a las 19:00h en 'La Bombonera', Buenos Aires

Vuelta: martes 18/8 a las 19:00h en el Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción

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Bolívar vs. Sao Paulo

Ida: martes 11/8 a las 20:30h en el Estadio Hernando Siles, La Paz

Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Estadio Morumbis, São Paulo

Santa Fe vs. River Plate

Ida: Miércoles 12/8 a las 19:30h en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', Bogotá

Vuelta: Miércoles 19/8 a las 21:30h en el Estadio 'Más Monumental', Buenos Aires

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Vasco da Gama vs. Olimpia

Ida: Jueves 13/8 a las 19:00h en el Estadio São Januário, Río de Janeiro

Vuelta: Jueves 20/8 a las 19:00 en el Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción

RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

Ida: Miércoles 12/8 a las 19:00h en el Estadio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Vuelta: Miércoles 19/8 a las 19:00h en el Estadio Arena MRV, Belo Horizonte

Santos vs. Macará

Ida: Jueves 13/8 a las 19:00h en el Estadio Urbano Caldeira, Santos

Vuelta: Jueves 20/8 a las 17:00h en el Estadio Bellavista, Ambato

Tigre vs. Montevideo City Torque

Ida: Miércoles 12/8 a las 19:00h en el Estadio José Dellagiovanna, Victoria

Vuelta: Miércoles 19/8 a las 21:30h en el Estadio Centenario de Montevideo, Montevideo

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Cienciano vs. Botafogo

Ida: Jueves 13/8 a las 19:30h en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Vuelta: Jueves 20/8 a las 21:30h en el Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro