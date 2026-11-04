Escándalo arbitral; revelaron que el penalti sobre Mbappé en Racing vs. Real Madrid fue un error

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) aseguró este miércoles que el VAR debió intervenir por error claro y manifiesto del árbitro al decidir señalar penalti en la acción de Prati sobre Kilian Mbappé, que supuso el 0-1 para el Real Madrid frente al Racing en la última jornada de Liga.

En el espacio 'Tiempo de Revisión' el CTA analizó la acción del minuto 10 por la que el árbitro José Luis Munuera señaló penalti, después de que Mbappé "controla un balón dentro del área y trata de marcharse" y Prati "pone su brazo por delante sin ejercer fuerza alguna".

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"No es penalti. Ausencia clara de causa efecto. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", concluyó el CTA sobre la acción, que fue muy cuestionada por el equipo local tras el partido Racing Club-Real Madrid (0-3).

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Dentro de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, el CTA analizó también la jugada que supuso el segundo gol del Getafe frente al Sevilla (3-1) en el minuto 73, cuando el partido estaba empatado (1-1), y consideró que el VAR no debió intervenir, después de que el árbitro Víctor García anulara el tanto por falta previa del jugador del Getafe Andrés García, señalada por el asistente.



"Andrés García trata de regatear a Manu Bueno y el delantero contacta con su brazo en la cara del defensor. Causa-efecto con elevada carga interpretativa. La decisión del árbitro debe prevalecer. El VAR no debió intervenir", sentenció.

Respecto al penalti señalado en el derbi vasco Athletic Club-Real Sociedad (2-1) por una acción de Aramburu sobre Nico Williams (m.46) y que supuso el 2-1 de la victoria bilbaína, el CTA señaló que el VAR "confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología".

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"El defensor se lanza al suelo para disputar el balón; si Aramburu despejase el balón, la acción no sería penalti, ¿pero despeja Aamburu el balón? La tecnología Kinexon registró una última onda cuando Nico Williams tocó el balón y no registró más ondas a partir de ese momento. Cuando el sistema registra la última onda, hay espacio entre la bota del defensor y el balón. El VAR confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología", afirmó.

El CTA avaló a su vez la intervención del VAR por error claro y manifiesto del árbitro José María Sánchez en el Villarreal-Espanyol (0-1) para anular el gol de Roberto para el Espanyol (m.48).

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"Sin estar el balón en disputa Roberto agarra de forma ostensible de la camiseta a Pau Navarro. El agarrón limita claramente su movimiento y lo elimina de la acción defensiva. Es falta y tarjeta amarilla por conducta antideportiva. Hubo error claro y manifiesto del árbitro. El VAR acertó a intervenir", aseguró.

El CTA analizó otras tres acciones de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion y consideró que el VAR actuó correctamente al intervenir en el Real Sociedad B-Girona (1-0) para señalar penalti y roja a David López, por juego brusco grave, fuerza excesiva y riesgo de lesión.

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También entendió que el árbitro del Albacete-Sabadell (2-1) acertó al mostrar roja a Corpas, por una patada en la cabeza con fuerza excesiva a un contrario y que el VAR acertó al no intervenir en el Burgos-Castellón (1-1), tras la decisión del árbitro de mostrar roja a Matías Orozco, por una entrada con fuerza excesiva en la que concluyó que hay "elevada carga interpertativa".