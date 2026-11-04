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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Viaje sorpresa de Richard Ríos para tratar lesión sufrido con Al Ittihad; busca ayuda

Viaje sorpresa de Richard Ríos para tratar lesión sufrido con Al Ittihad; busca ayuda

El volante colombiano Richard Ríos habría realizado un viaje a un inesperado destino con el único objetivo de hacer su proceso de recuperación, tras la lesión en el tobillo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Richard Ríos, jugador colombiano.
Richard Ríos, jugador colombiano.
Foto oficial de la FCF

El pasado 30 de octubre fue una día amargo para el volante colombiano Richard Ríos luego de sufrir una fuerte lesión en el partido de Al Ittihad contra Abha por la Liga de Arabia Saudita. El jugador fue a una disputa por el balón y su rival cayó sobre el tobillo de su pierna izquierda, dejándole mucho dolor y obligándolo a retirarse en muletas de la cancha. Este miércoles se dio a conocer que el fútbolista de 26 años emprendió un viaje a un destino poco esperado para hacer su recuperación.

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Al Ittihad reveló que Ríos presentó un esguince de tobillo con daños en los ligamentos. Eso sí, no dio los tiempos estimados que podría estar sin jugar. Pues bien, ahora, el portal 'Lance' entregó una novedad importante. "El centrocampista Richard llegó a São Paulo este martes (3) y ya ha comenzado el proceso de recuperación de su lesión de tobillo izquierdo en Palmeiras. El colombiano se lesionó el pasado viernes (30), durante el partido entre Al-Ittihad y Abha, en el Campeonato Saudí", se lee de entrada en el informe.

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El nacido en Vegachí, Antioquia, tiene una muy buena relación con el 'verdao' y por eso decidió viajar hasta allá para ponerse a punto los más pronto posible. "El jugador tendrá acceso a las instalaciones del Palmeiras durante parte de su recuperación. Aún no hay confirmación sobre cuánto tiempo utilizará los recursos del club paulista", agregó el citado medio.

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¿Por qué viajar hasta Brasil y recuperarse en la sede de Palmeiras?

Ríos tuvo un gran pasado con el conjunto brasileño, prácticamente fue donde se dio a conocer a partir de 2023 luego de haber jugado en Flamengo, Mazatlán, y Guaraní. Con Palmerias, el volante anotó 11 goles y dio 10 asistencias en 138 partidos. Además, ganó dos campeonatos paulista y un Brasileirao.

Y es que estando en Palmeiras recibió su primera convocatoria en la Selección Colombia y de allí dio el salto al fútbol europeo luego de ser fichado en julio de 2025 por el Benfica de Portugal.

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Por eso, Palmeiras es como si fuera su casa y los directivos aceptaron recibirlo y abrirle las puertas.

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