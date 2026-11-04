Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Salió a jugar y no llegó a casa"; el inmenso dolor de la afición del Tenerife por Jesús de Miguel

"Salió a jugar y no llegó a casa"; el inmenso dolor de la afición del Tenerife por Jesús de Miguel

Flores, velas y un silencio desgarrador en la puerta 8 del Heliodoro Rodríguez López. El tinerfeñismo despidió a Jesús de Miguel en un improvisado y masivo homenaje.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Foto: AFP

La muerte del delantero Jesús de Miguel ha teñido de luto al tinerfeñismo, que este martes ha querido rendirle un homenaje espontáneo a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A lo largo de la mañana, mientras aún digerían la triste noticia, los 'birrias', como popularmente se conoce a los aficionados blanquiazules, se han ido acercando al recinto deportivo con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 8.

Publicidad

Últimas noticias

Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Gol Caracol

Malas noticias en el Barcelona; figura se lesionó y se perderá el partido contra Atlético de Madrid

Kylian Mbappé en Racing de Santander vs. Real Madrid.
Gol Caracol

Escándalo arbitral; revelaron que el penalti sobre Mbappé en Racing vs. Real Madrid fue un error

Todo ello en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

Publicidad

Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos con lágrimas en los ojos, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Gol Caracol

Caso Jesús de Miguel: la policía española inició una investigación tras su fallecimiento

Acción de juego en un partido de fútbol.
Gol Caracol

Jesús de Miguel y las muertes por impacto en el fútbol: un fenómeno tan trágico como poco habitual

Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Gol Caracol

¿Quién era Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que murió tras choque con arquero de Andorra?

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Los hermanos Gabriel y Diego, que habían acudido al estadio para ver el Tenerife-Andorra, nunca se imaginaron las escenas de angustia y drama que acabarían presenciando.

Publicidad

Gabriel ha relatado que, al ver el fuerte impacto que Jesús de Miguel recibió del portero del Andorra Jesus Owono, no pensaron "que fuera tan grave". Sin embargo, cuando entraron las camillas y observaron la reacción del resto de futbolistas sobre el campo, tomaron conciencia de lo que estaba pasando.

Diego ha contado que instintivamente se llevó las manos a la cabeza con ese lance y que desde entonces los dos hermanos estuvieron pendientes de las noticias sobre la evolución del jugador del Tenerife.

Publicidad

"Duele pensar que la familia se ha quedado sin una parte... Salió a jugar al fútbol y al final no llegó a casa", ha lamentado.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Foto captura de pantalla de video

Alberto, que también estuvo este lunes en el estadio, vivió lo sucedido "con angustia" y se ha preguntado si la ambulancia tuvo que haber entrado al terreno de juego para atender al jugador.

Publicidad

Otra espectadora que también depositó flores en la puerta 8 del estadio ha hablado de "una tragedia" y de imágenes de "horror".

Ha reconocido el impacto que le produce haber visto cómo un jugador al que "le tienes un aprecio se debate entre la vida y la muerte", y que al final se haya confirmado su fallecimiento esta mañana. "Es muy duro", ha afirmado.

Publicidad

Otro aficionado más veterano apenas ha podido articular palabra y sólo ha alcanzado a decir que la muerte de Jesús de Miguel "es como la de un padre o un hijo".

Relacionados

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad