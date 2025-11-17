Giovanni Moreno volvió al fútbol en Argentina e hizo show con un túnel; calidad intacta

Giovanni Moreno fue tendencia hace algunos días al contar en una entrevista la anécdota de la pistola que sacó Teófilo Gutiérrez en el camerino de Racing. Dichas palabras tuvieron relevancia en Argentina y casualmente este lunes el habilidoso mediocampista antioqueño apareció en el cono sur para un partido de una copa que se disputa en dicho país.

El exNacional, Racing y Shanghai Shenhua asistió como futbolista estrella en la Copa Potrero, de ESPN, donde vienen jugando otros reconocidos como Mauro Zárate, Carlos Tevez, Santiago Silva, Cristian Erbes, Sergio 'Kun' Agüero, entre otros.

Giovanni Moreno como refuerzo de La Crema FC dio luces de lo que aún puede hacer con el balón, dio una asistencia magistral estando de espaldas al arco y agrandó el show con un túnel a un rival, que quedó tendido en la cancha lamentándose por el lujo que le hizo el colombiano.



El show de jugadas de Giovanni Moreno en la Copa Potrero de ESPN:

UOP: ¡GIO MORENO FUTBOL SHOW!



UOP: ¡GIO MORENO FUTBOL SHOW!

📺 Mirá la #CopaPotrero en el Plan Premium de #DisneyPlus y el canal de YouTube de ESPN Fans

¡¡YA EMPEZÓ LA MAGIA!! ¡¡ASISTENCIA DELUXE DE GIO MORENO PARA EL GOL DE SELLECCHIA Y EL 2-0 DE LA CREMA ANTE RFC!!



