Por Neyser Villarreal en Cruzeiro se frotan las manos; “ya podríamos vender y ganar dinero"

Neyser Villarreal no volvió a Millonarios a pesar de tener la citación tras el Mundial Sub-20, el club 'embajador' le hizo un proceso administrativo contra él porque tenía contrato y no se volvió a presentar en medio de su salida que se dio sin dejarle dinero al club que lo formó, sin marcar ni un solo gol y con polémicas como salir en un redes sociales con la camiseta del América de Cali.

Pero el futuro del habilidoso atacante colombiano ahora se centrará en Cruzeiro, de Brasil, elenco que lo adquirió y que desde ya piensa en que recibirán un buen dinero luego de las exhibiciones de 'Ney' en el certamen orbital juvenil de la FIFA y en el Sudamericano de la categoría.



Cruzeiro quiere mucho dinero por Neyser Villarreal

En charla con 'Samuca TV', el principal ojeador del equipo brasileño sacó pecho al lograr la contratación del joven futbolista colombiano, quien llegó libre y solo tuvieron que arreglar con él y sus representantes.

"Puedo asegurarles que si no lo hubiéramos fichado antes del Mundial Sub-20, casi con seguridad no lo habríamos podido comprar", comenzó diciendo Joaquim Pinto sobre Neyser Villarreal, a quien ven como una joya del balompié mundial y con quien pueden sacar un buen dineral en un tiempo cercano.

De hecho, en Cruzeiro son conscientes que el colombiano puede tener interesados desde ya aunque no ha debutado con ellos, algo que no molesta y que antes celebran como una buena decisión financiera y deportiva. "Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos venderlo y ganar dinero. Muchos clubes en este Mundial Sub-20 no lo tenían tan bien identificado, o sí lo tenían pero no querían arriesgarse", aseguró el encargado del departamento de ojeadores del cuadro de Belo Horizonte.

Neyser Villarreal no se ha presentado a los entrenamientos con Millonarios Página Oficial de Millonarios

Publicidad

Aunque llegó libre y no tuvieron que pagarle a Millonarios, ya que lo ficharon para cuando terminaba su contrato en este 2025, negociaron propiamente con Neyser Villarreal y sus agentes, quienes tenían sobre la mesa varias propuestas internacionales.

"Sabíamos, y ahora ustedes también lo saben, que su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones. De hecho, en cierto momento dejamos de hablar porque nos dimos cuenta de que lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro", confesó el directivo brasileño, quien sacó pecho de que a pesar de algunos inconvenientes "después en la etapa final, logramos ficharlo".

Publicidad

Cabe resaltar que Neyser Villarreal no marcó ni un solo gol a nivel de clubes con Millonarios, pero con la Selección Colombia Sub-20 terminó como el máximo artillero del Sudamericano de la categoría, con 8 anotaciones. Luego, este mismo 2025 quedó en el podio de los goleadores del Mundial juvenil, con cinco tantos, los mismos que Lucas Michal y Benja Cremaschi.