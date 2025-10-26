Giro en el futuro de Miguel Borja en River Plate; recibió importante noticia

En un contexto de incertidumbre deportiva tras la eliminación de la Copa Argentina, Miguel Borja, delantero de River Plate, recibió una noticia que puede cambiar su situación en el club: el colombiano obtuvo la nacionalidad argentina. Esta aprobación oficial, pendiente solo de la acreditación frente a la AFA, es un hecho trascendental que tiene un impacto directo en la planificación del mercado de pases de fin de año de River.

Borja, quien llegó a 'la banda cruzada' en julio de 2022, cumplió con el requisito de residencia ininterrumpida de dos años en el país para iniciar y concretar el trámite. Este cambio es fundamental para el cuerpo técnico, dado que el ‘millonario’ debe gestionar cuidadosamente sus cupos de extranjeros. Actualmente, River cuenta con una plantilla que utiliza las plazas foráneas con Sebastián Boselli, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. La liberación de la plaza de Borja otorga un margen de maniobra crucial para futuras incorporaciones del equipo.

Paradójicamente, la buena nueva llega en medio de una ola de dudas sobre su continuidad. El vínculo contractual de Borja finaliza en diciembre, y las negociaciones por su renovación aún no tienen una resolución firme. Si bien el colombiano manifestó públicamente hace unos meses su deseo de quedarse, citando incluso el nacimiento de su hija en Argentina como un factor motivacional, su presente futbolístico es irregular.



El delantero ha perdido la titularidad y ha sido objeto de críticas por parte de algunos hinchas, un escenario que ha incluido silbidos en el Monumental e incluso la responsabilidad de errar el primer penal en la reciente definición por Copa Argentina.

A pesar de las críticas, el director técnico Marcelo Gallardo ha salido en defensa del ‘Colibrí’, destacando que su función principal es el gol y no otro tipo de despliegue. "A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Miguel se destaca por sus goles", dijo el entrenador argentino en agosto. No obstante, recientemente fue cauto sobre su futuro, "tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto".

La nacionalización de Borja podría ser el factor decisivo para inclinar la balanza a favor de su continuidad. Al no ocupar un cupo de extranjero, su renovación se vuelve un poco más atractiva para el club. La situación del 'cafetero' será el primer movimiento clave de cara a la reestructuración que se dice que se piensa hacer en el plantel de River Plate.