Milan decidió dar 'reversa' a un gran fichaje que estaba cerrado; las razones fueron contundentes

El Milan decidió este domingo 24 de agosto que no fichará al delantero nigeriano Victor Boniface, después de dos días de pruebas médicas que no convencieron a los 'rossoneri'.

El ariete, campeón de la Bundesliga en 2024 con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, llegó a la ciudad de Milán el viernes pasado y se sometió a reconocimientos médicos ese día y el sábado que disiparon las dudas del equipo médico 'rossonero'.

¿Por qué Milan decidió no fichar a Victor Boniface?

Sus dos lesiones de cruzado en la rodilla derecha, en 2019 y 2020, todavía algo debilitada, así como las molestias musculares que le alejaron dos meses de los terrenos de juego la pasada campaña, acabaron con una operación que estaba prácticamente cerrada, tanto entre clubes como con el jugador y el Milan.

Victor Boniface, delantero nigeriano. AFP

Desde el Bayer Leverkusen hubo pronunciamiento

Victor Boniface volvió este domingo 24 de agosto a Alemania y el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, confirmó al diario 'BILD' que el jugador no fichará por el AC Milan.

"Cuando Víctor vuelva, el acuerdo habrá expirado. No creo que se pueda renegociar. Su estado físico ha mejorado, pero Boni tiene que seguir trabajando. Creemos que puede dar pasos adelante, pero debe darlos de verdad", dijo el dirigente en el mencionado diario.

¿Cuáles son las otras opciones que tiene Milan para su ataque?

A falta de una semana para que cierre el mercado, el Milan sigue en busca de un delantero, con el danés Rasmus Hojlund y el serbio Dusan Vlahovic como opciones principales, tal y como explicó el director deportivo 'rossonero', el albanés Igli Tare.