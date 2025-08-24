Publicidad

Milan decidió dar 'reversa' a un gran fichaje que estaba cerrado; las razones fueron contundentes

Milan decidió dar 'reversa' a un gran fichaje que estaba cerrado; las razones fueron contundentes

Dicho jugador había llegado hace unos días a Italia para finiquitar los últimos detalles de su contratación, pero hubo un giro inesperado. Conozca todos los detalles.

Milan es uno de los clubes más laureados de Italia.
Milan es uno de los clubes más laureados de Italia.
X de @acmilan
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 01:15 p. m.