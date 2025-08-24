Daniel Ruiz debutó con el CSKA de Moscú en Rusia: su DT lo aprobó, tras el 3-1 sobre Akron

Este domingo 24 de agosto fue una fecha especial para el colombiano Daniel Ruiz, quien debutó con el CSKA de Moscú, luego de fichar desde Millonarios. El jugador ya dio buenos destellos y parece haber convencido a su nuevo entrenador.

CSKA de Moscú superó 3-1 al Akron con goles de Matheus Alves (6'), Kirill Glebov (19') y Ivan Oblyakov. Para la visita descontó Artem Dzyuba. Ruiz ingresó a los 70 minutos, en lugar de Danil Krugovoy, cuando el partido ya estaba sentenciado.

Luego del encuentro, en rueda de prensa, el entrenador del CSKA Moscú, Fabio Calestini, habló sobre el debut de los jugadores Joao Victor y Daniel Ruiz. "Hicieron un gran trabajo en su debut. Vimos que Daniel es bueno en la banda derecha y al desplazarse hacia el centro. Y Joao puede aportar mucho al equipo en el uno contra uno; solo lleva tres días con nosotros, así que valoramos muy positivamente su debut", remarcó.

Con este triunfo, CSKA de Moscú se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Liga Premier de Rusia con 14 puntos en seis encuentros disputados. Solamente lo supera el Krasnodar, que ostenta 15 unidades, y que en esta jornada goleó 6-0 al Krylia Sovétov con doblete incluido del colombiano Jhon Córdoba.

Publicidad

El próximo reto de Daniel Ruiz será el próximo miércoles 27 de agosto contra Baltika Kaliningrado por el grupo D de la Copa de Rusia. El juego está pactado para las 12:45 p.m. (hora Colombia). En cuanto a la Liga, el siguiente duelo será frente al Krasnodar, el domingo 31 de agosto, a las 10:00 a.m., en el Arena CSKA de Moscú.

Ficha técnica:

Publicidad

Goles: Alves 6 (1-0); Glébov, 19 (2:0); Dziuba, 34 (2:1); Obliakov, 59 (3:1).

PFC CSKA: Akinfeev, Krugovoy (Ruiz, 70), Moisés, Diveev, Lukin (Joao Victor, 63), Alves (Bandikyan, 81), Oblyakov, Glebov, Gayich, Kislyak, Musaev (Shumansky, 64).

“Akron”: Gudiev, Bokoev, Fernández, Nedelciaru, Pestryakov, Maradishvili (Djurasovich, 79), Bakaev (Kuzmin, 67), Dzhakovats, Bazilevsky (Loncar, 67), Boldyrev (Dmitriev, 79), Dzyuba.

Árbitro principal: Vasily Kazartsev (San Petersburgo).