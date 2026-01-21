Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Golazo de Jorge Carrascal; de volea y de primera para triunfo de Flamengo 1-0 sobre Vasco

Golazo de Jorge Carrascal; de volea y de primera para triunfo de Flamengo 1-0 sobre Vasco

El futbolista colombiano Jorge Carrascal fue la figura de este clásico entre equipos de Río de Janeiro, con una espectacular definición de volea en el estadio Maracaná, en los minutos finales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal celebra gol con Flamengo
Flamengo Oficial

