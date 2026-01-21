Golazo de Jorge Carrascal; de volea y de primera para triunfo de Flamengo 1-0 sobre Vasco

Flamengo le ganó 1-0 a Vasco da Gama, este miércoles, en una fecha más del campeonato carioca, y todo gracias a un golazo de Jorge Carrascal al minuto 68 del compromiso en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El habilidoso jugador colombiano se lució con un remate de primera y de volea afuera del área, cruzando su disparo y dejando sin chances al arquero del elenco rival, que aunque se estiró no pudo evitar ese potente definición.

En el Vasco da Gama hubo también presencia de futbolistas de nuestro país, como el defensor central Carlos Cuesta y el extremo exMillonarios, Andrés Gómez. En el banquillo de suplentes estuvo Johan Rojas.



Así fue el golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Vasco da Gama, en campeonato carioca: