Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de tiro libre de Hugo Rodallega, en final Superliga BetPlay, Santa Fe vs Junior

Golazo de tiro libre de Hugo Rodallega, en final Superliga BetPlay, Santa Fe vs Junior

El delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, se lució con un espectacular remate de pelota quieta antes de terminar el primer tiempo, en el estadio El Campín, para ampliar la ventaja.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega, mejor jugador de la liga colombiana en 2025.jpg
Hugo Rodallega, mejor jugador del fútbol colombiano según diario El País de Uruguay.
Foto: @SantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad