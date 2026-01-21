Golazo de tiro libre de Hugo Rodallega, en final Superliga BetPlay, Santa Fe vs Junior

Independiente Santa Fe se fue al entretiempo de la final de vuelta de la Superliga BetPlay 2025 con una ventaja de 2-0, gracias a la anotación de Ewil Murillo y al golazo de Hugo Rodallega, que sorprendió a todos en el estadio El Campín.

Ya en el tiempo de adición del primer tiempo hubo una falta al borde del área para los 'cardenales'. El experimentado delantero tomó la pelota y con un potente y espectacular disparo, dejó sin chances al arquero Mauro Silveira.



Así fue el golazo de Hugo Rodallega en final Superliga BetPlay, Santa Fe vs Junior: