Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Betis vs. Real Sociedad, por La Liga: al ángulo

Golazo de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Betis vs. Real Sociedad, por La Liga: al ángulo

Cuando tan solo iban siete minutos de partido, en el estadio La Cartuja, el delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, infló las redes con una buena definición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Betis, anotó contra Real Sociedad, por La Liga
Getty Images

