Golazo de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Betis vs. Real Sociedad, por La Liga: al ángulo

Juan Camilo 'Cucho' Hernández está imparable en La Liga de España. Después de haberse reportado el pasado 14 de septiembre, en el empate 2-2 de Betis contra Levante, este viernes, volvió a decir presente. Cuando tan solo iban siete minutos de partidos, fue el encargado de abrir el marcador frente a la Real Sociedad, en el estadio La Cartuja.

El delantero colombiano se posicionó adentro del área, recibió el esférico por parte de Giovani Lo Celso y, sin pensarlo, se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate al ángulo. La definición fue tan perfecta que el guardameta, Álex Remiro, no pudo hacer nada; de hecho, quedó completamente quieto, luego de que el balón fuera al ángulo.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, compartirá camerino con Nelson Deossa AFP

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Betis vs. Real Sociedad, por La Liga

¡UF, QUÉ GOLAZO DE CUCHO HERNÁNDEZ!



Lo Celso asistió al colombiano que definió y puso el 1-0 de Real Betis ante Real Sociedad.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisRealSociedad pic.twitter.com/jU2wm4lkV9 — DSPORTS (@DSports) September 19, 2025